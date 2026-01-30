Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Équipé d’une cuve à déchets de 100 l et d’une pompe vide-fûts autonome, l’IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp est idéal pour aspirer, séparer et recycler les liquides chargés en matières solides tels que les copeaux métalliques.
L’IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp est un aspirateur industriel compact de Kärcher avec châssis basculant. L’aspirateur de grande qualité comporte une cuve à déchets de 100 l en acier inoxydable et permet d’aspirer de grandes quantités de liquides et/ou des matières solides majoritairement exemptes de poussières (par ex. des copeaux). Les solides peuvent être facilement séparés des liquides grâce au panier à copeaux en option. Grâce à sa structure en acier inoxydable, l’aspirateur IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp est d’une grande polyvalence. Il permet également d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Grâce au raccord de flexible orientable à 360° sur la tête aspirante, les salissures peuvent être aspirées tout autour de l’aspirateur sans crainte d’emmêler le flexible d’aspiration. Le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment sur le flexible de vidange. La pompe vide-fût autonome permet de refouler les liquides aspirés à un niveau de vidange élevé. La structure robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles les plus extrêmes. De plus, cette construction robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique. Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant. Vidange rapide de la cuve
Cuve en acier inoxydable haut de gammeTrès facile à nettoyer. Convient à l'aspiration de matières corrosives. Flexible transparent pour l'indication du niveau de remplissage et la vidange des liquides.
Fonction pompe vide-fûtsUne pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange. Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|56
|Poids (avec accessoire) (kg)
|56
|Poids emballage inclus (kg)
|56,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|740 x 620 x 1180
Équipement
- Accessoires fournis: Non
- Fonction pompe vide-fûts