L’IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp est un aspirateur industriel compact de Kärcher avec châssis basculant. L’aspirateur de grande qualité comporte une cuve à déchets de 100 l en acier inoxydable et permet d’aspirer de grandes quantités de liquides et/ou des matières solides majoritairement exemptes de poussières (par ex. des copeaux). Les solides peuvent être facilement séparés des liquides grâce au panier à copeaux en option. Grâce à sa structure en acier inoxydable, l’aspirateur IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp est d’une grande polyvalence. Il permet également d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Grâce au raccord de flexible orientable à 360° sur la tête aspirante, les salissures peuvent être aspirées tout autour de l’aspirateur sans crainte d’emmêler le flexible d’aspiration. Le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment sur le flexible de vidange. La pompe vide-fût autonome permet de refouler les liquides aspirés à un niveau de vidange élevé. La structure robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles les plus extrêmes. De plus, cette construction robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.