Aspirateurs industriels IVR-L 100/30 Sc

Puissant aspirateur liquides et copeaux IVR-L 100/30. Avec compresseur à canal latéral sans usure. Conçu pour un fonctionnement en trois-huit dans la production. Durée de vie particulièrement longue.

L'IVR-L 100/30 est un aspirateur industriel durable et performant qui convient notamment à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux. La conception robuste de l'aspirateur lui garantit une longue durée de vie, malgré un usage industriel dans des conditions extrêmes. Le compresseur à canal latéral triphasé de l'IVR-L 100/30 est conçu pour un fonctionnement par équipes. L'appareil est donc également adapté à une utilisation stationnaire en production. Sur les aspirateurs pour liquides, le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment grâce au flexible de vidange. La cuve est reliée à l'aspirateur par le biais d'une structure de déplacement actionnable en position debout.

Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral sans usure
  • Le moteur électrique triphasé à 4 pôles offre une grande puissance d'aspiration et confère une grande durée de vie à l'appareil. Ces machines sont idéales pour de multiples applications.
Affichage du niveau de remplissage
  • Toujours bien informé : le niveau de remplissage est visible en permanence pendant l'aspiration.
  • La vidange peut être effectuée de manière ciblée par le biais du flexible de niveau de remplissage.
Robuste et fiable
  • Idéal pour les applications dans l’industrie de traitement des métaux.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Dépression (mbar/kPa) 260 / 26
Volume de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Métal
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50
Classe de poussière filtre principal L
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,45
Poids sans accessoires (kg) 132
Poids (avec accessoire) (kg) 132
Poids emballage inclus (kg) 132,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 850 x 760 x 1800

Équipement

  • Accessoires fournis: Non
