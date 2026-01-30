Aspirateurs industriels IVR-L 100/30 Sc
Puissant aspirateur liquides et copeaux IVR-L 100/30. Avec compresseur à canal latéral sans usure. Conçu pour un fonctionnement en trois-huit dans la production. Durée de vie particulièrement longue.
L'IVR-L 100/30 est un aspirateur industriel durable et performant qui convient notamment à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux. La conception robuste de l'aspirateur lui garantit une longue durée de vie, malgré un usage industriel dans des conditions extrêmes. Le compresseur à canal latéral triphasé de l'IVR-L 100/30 est conçu pour un fonctionnement par équipes. L'appareil est donc également adapté à une utilisation stationnaire en production. Sur les aspirateurs pour liquides, le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment grâce au flexible de vidange. La cuve est reliée à l'aspirateur par le biais d'une structure de déplacement actionnable en position debout.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral sans usure
- Le moteur électrique triphasé à 4 pôles offre une grande puissance d'aspiration et confère une grande durée de vie à l'appareil. Ces machines sont idéales pour de multiples applications.
Affichage du niveau de remplissage
- Toujours bien informé : le niveau de remplissage est visible en permanence pendant l'aspiration.
- La vidange peut être effectuée de manière ciblée par le biais du flexible de niveau de remplissage.
Robuste et fiable
- Idéal pour les applications dans l’industrie de traitement des métaux.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|132
|Poids (avec accessoire) (kg)
|132
|Poids emballage inclus (kg)
|132,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|850 x 760 x 1800
Équipement
- Accessoires fournis: Non