L'IVR-L 100/30 est un aspirateur industriel durable et performant qui convient notamment à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux. La conception robuste de l'aspirateur lui garantit une longue durée de vie, malgré un usage industriel dans des conditions extrêmes. Le compresseur à canal latéral triphasé de l'IVR-L 100/30 est conçu pour un fonctionnement par équipes. L'appareil est donc également adapté à une utilisation stationnaire en production. Sur les aspirateurs pour liquides, le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment grâce au flexible de vidange. La cuve est reliée à l'aspirateur par le biais d'une structure de déplacement actionnable en position debout.