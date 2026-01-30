IVR-L 100/30: een duurzame en krachtige industriezuiger die bijzonder geschikt is voor het zuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie. De robuuste bouwwijze staat garant voor een lange levensduur, ook bij zeer zwaar industrieel gebruik. De zijkanaalcompressor van de IVR-L 100/30 is ontworpen voor drieploegendienst. Dit betekent dat de zuiger ook geschikt is voor stationair gebruik in de productie-industrie. Bij het opzuigen van vloeistoffen is het vulniveau altijd zichtbaar op de afvoerpijp. Het vuilreservoir is met een neerzetmechanisme aangesloten op de stofzuiger en kan hiermee ergonomisch uit de standaard worden getild.