Industriezuiger IVR-L 100/30
IVR-L 100/30 krachtige vloeistof- en spanenzuiger. Met slijtagebestendige zijkanaalcompressor. Gebouwd voor drieploegendienst in de productie. Extra lange levensduur.
IVR-L 100/30: een duurzame en krachtige industriezuiger die bijzonder geschikt is voor het zuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie. De robuuste bouwwijze staat garant voor een lange levensduur, ook bij zeer zwaar industrieel gebruik. De zijkanaalcompressor van de IVR-L 100/30 is ontworpen voor drieploegendienst. Dit betekent dat de zuiger ook geschikt is voor stationair gebruik in de productie-industrie. Bij het opzuigen van vloeistoffen is het vulniveau altijd zichtbaar op de afvoerpijp. Het vuilreservoir is met een neerzetmechanisme aangesloten op de stofzuiger en kan hiermee ergonomisch uit de standaard worden getild.
Kenmerken en voordelen
Slijtvaste zijkanaalcompressor
- Een zijkanaalcompressor overtuigt door de grote zuigkracht en een lange levensduur. Daarom zijn deze apparaten bijzonder geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Visuele vulniveau-indicatie
- Altijd up-to-date: het vulniveau is tijdens het stofzuigen altijd zichtbaar.
- Leging kan naar wens worden uitgevoerd via de vulslang.
Robuust en betrouwbaar
- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|87,5 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|132
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|132
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|132,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|850 x 760 x 1800
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee