L'IVR-L 100/40 est un aspirateur liquides et copeaux qui dispose d'un volume de cuve de 100 litres et dont la puissance absorbée de 4 kW est idéale pour l'aspiration de quantités moyennes. Les copeaux métalliques fins, légers, les gros copeaux ainsi que les huiles et les émulsions réfrigérantes sont des applications typiques de cet aspirateur à courant alternatif, silencieux et très facile à entretenir. Son format solide et robuste permet même les utilisations les plus rudes dans les environnements industriels. Le compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) doté d'une turbine à géométrie optimisée pour les dépressions importantes garantit une puissance d'aspiration élevée en fonctionnement continu qui est assuré par le filtre à poches durable et lavable. Une solution confortable dotée d'un châssis amovible ergonomique permet une vidange facile de la cuve sans avoir à retirer la tête motrice. Les liquides peuvent aussi être évacués facilement en détachant simplement le flexible d'évacuation qui comporte un indicateur de niveau de remplissage. Grâce au châssis mobile, le choix des lieux d'utilisation est flexible, sachant que l'aspirateur peut aussi être utilisé de manière purement stationnaire.