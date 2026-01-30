L'aspirateur industriel de conception compacte IVR-L 120/24-2 Tc est optimal pour la séparation des réfrigérants lubrifiants et des copeaux. Grâce à son format robuste, à ses roulettes résistantes aux hydrocarbures et à son câble d'alimentation, lui aussi résistant aux hydrocarbures, cet aspirateur se distingue comme un allié durable dans les conditions rudes du milieu industriel. L'appareil se présente avec un châssis basculant et une généreuse cuve à déchets d'une capacité de 120 litres, idéale pour les grandes quantités de liquide et/ou les déchets solides presque exempts de poussière tels que les copeaux. Grâce au panier à copeaux disponible en option, les déchets solides peuvent être séparés proprement du liquide aspiré. Pour un travail en toute agilité sans être gêné par un flexible qui s'emmêle, le raccord de flexible sur la tête aspirante est orientable à 360°. Le niveau de remplissage se vérifie confortablement grâce au flexible de vidange à tout moment. Le vidage peut être effectué de deux manières différentes : d'une part à l'aide du flexible de vidange, d'autre part à l'aide du châssis basculant. Un transport par chariot élévateur est possible sans problème.