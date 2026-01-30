Aspirateurs industriels IVR-L 120/24-2 Tc
L'IVR-L 120/24-2 Tc est le modèle de base des variantes IVR-L 120 Tc et idéal pour aspirer et séparer les réfrigérants lubrifiants et les copeaux dans l'industrie de transformation des métaux.
L'aspirateur industriel de conception compacte IVR-L 120/24-2 Tc est optimal pour la séparation des réfrigérants lubrifiants et des copeaux. Grâce à son format robuste, à ses roulettes résistantes aux hydrocarbures et à son câble d'alimentation, lui aussi résistant aux hydrocarbures, cet aspirateur se distingue comme un allié durable dans les conditions rudes du milieu industriel. L'appareil se présente avec un châssis basculant et une généreuse cuve à déchets d'une capacité de 120 litres, idéale pour les grandes quantités de liquide et/ou les déchets solides presque exempts de poussière tels que les copeaux. Grâce au panier à copeaux disponible en option, les déchets solides peuvent être séparés proprement du liquide aspiré. Pour un travail en toute agilité sans être gêné par un flexible qui s'emmêle, le raccord de flexible sur la tête aspirante est orientable à 360°. Le niveau de remplissage se vérifie confortablement grâce au flexible de vidange à tout moment. Le vidage peut être effectué de deux manières différentes : d'une part à l'aide du flexible de vidange, d'autre part à l'aide du châssis basculant. Un transport par chariot élévateur est possible sans problème.
Caractéristiques et avantages
Tête motrice novatrice pour une sécurité, un confort et une performance augmentés.
- Le faible poids de la tête motrice permet un maniement plus facile lors du transport, du vidage et de la maintenance.
- Sécurité au travail accrue pendant le transport en accrochant le câble sur la partie supérieure de l'appareil.
- Recouvrement intégré de l'air rejeté afin de prévenir les contaminations au niveau du moteur.
Rayon d’action de 360°
- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d’aspiration ne s’emmêle pas.
Châssis basculant pratique
- Vidange rapide de la cuve
Résistant aux hydrocarbures
- Roulettes et câbles résistants aux hydrocarbures pour une grande longévité et une grande mobilité, même dans des conditions agressives.
Robuste et fiable
- Idéal pour les applications dans l’industrie de traitement des métaux.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23
|Volume de la cuve (l)
|120
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|66
|Poids (avec accessoire) (kg)
|68
|Poids emballage inclus (kg)
|68,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|740 x 620 x 1180
Équipement
- Accessoires fournis: Non