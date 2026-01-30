L’IVR-L 120/24-2 Tc Me est un aspirateur industriel compact avec châssis basculant. Cet aspirateur à liquides bénéficie d’une grande cuve à déchets de 120 l pour récupérer de grandes quantités de liquides et/ou de matières solides de préférence exemptes de poussières, tels que les copeaux. Le panier à copeaux optionnel permet de séparer les matières solides sans difficulté des liquides aspirés. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’IVR-L 120/24-2 Tc Me aspire aussi les fluides corrosifs. Le raccord de flexible rotatif (360°) disposé sur la tête d’aspiration garantit un maximum de liberté de mouvement et empêche que le flexible d’aspiration ne se torde. Le niveau actuel peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Le vidage se fait soit au moyen du flexible de vidange soit via le châssis basculant. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles difficiles. Cet aspirateur robuste peut aussi être transporté au moyen d’un gerbeur.