Aspirateurs industriels IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Équipé d’une cuve à déchets de 120 l et d’une pompe vide-fûts autonome, l’aspirateur à liquides IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp est idéal pour aspirer, séparer et recycler les lubrifiants et les huiles d’alésage chargés en matières solides tels que les copeaux métalliques.
L’aspirateur à liquides IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp est un aspirateur industriel compact avec châssis basculant et cuve à déchets de 120 l en acier inoxydable. Il aspire de grandes quantités de liquides ainsi que de matières solides largement exemptes de poussières (p. ex. les copeaux). Le panier à copeaux optionnel permet de séparer ces matières solides sans difficulté des liquides aspirés. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible rotatif de 360° empêche que le flexible d’aspiration ne se torde tout en augmentant la flexibilité. Le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Une pompe vide-fûts autonome permet de recycler les liquides aspirés à un niveau de vidange relevé. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles difficiles. En outre, cet aspirateur robuste peut être transporté au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique
- Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
- Vidange rapide de la cuve
Cuve en acier inoxydable haut de gamme
- Très facile à nettoyer.
- Convient à l'aspiration de matières corrosives.
- Flexible transparent pour l'indication du niveau de remplissage et la vidange des liquides.
Fonction pompe vide-fûts
- Une pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23
|Volume de la cuve (l)
|120
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|72
|Poids (avec accessoire) (kg)
|72
|Poids emballage inclus (kg)
|72,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|745 x 710 x 1420
Équipement
- Accessoires fournis: Non
- Fonction pompe vide-fûts