Industriezuiger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
De IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, met 120 liter reservoir en dompelpomp, zuigt koel- of booroliën met vaste stoffen (zoals metaalspaanders) op, scheidt en voert ze terug.
De IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp oliezuiger is een compacte industriezuiger met een kantelbaar onderstel en een roestvrij stalen reservoir van 120 liter. De machine kan zowel grote hoeveelheden vloeistoffen opzuigen als bijna alle stofvrije vaste stoffen (bv. spanen). De vaste stoffen kunnen eenvoudig worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen dankzij de optionele spaanderkorf. De IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp is uiterst veelzijdig dankzij zijn roestvrij stalen constructie. Zelfs bijtende stoffen kunnen eenvoudig worden opgezogen. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop zorgt ervoor dat de slang niet in de knoop geraakt, waardoor de flexibiliteit nog verhoogt. Het actuele vulpeil is op elk moment zichtbaar op de afvoerpijp. Een autonome drumpomp leidt het grootste deel van de opgezogen vloeistof efficiënt terug. Het robuuste design, inclusief de oliebestendige wielen en stroomkabel, garanderen een lange levensduur, zelfs in de zwaarste industriële omgevingen. U mag de machine ook optillen met een vorkheftruck.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.
- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Roestvrijstalen opvangbak van hoge kwaliteit.
- Zeer eenvoudig schoon te maken.
- Geschikt voor corrosief zuigmateriaal.
- Transparante slang als vulpeilindicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
Vatpompfunctie
- Een autonome vatpomp verhoogt de mogelijkheid om opgezogen materiaal terug te sturen aanzienlijk.
- Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tankinhoud (l)
|120
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|72
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|72
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|72,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|745 x 710 x 1420
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
- Vatpompfunctie