De IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp oliezuiger is een compacte industriezuiger met een kantelbaar onderstel en een roestvrij stalen reservoir van 120 liter. De machine kan zowel grote hoeveelheden vloeistoffen opzuigen als bijna alle stofvrije vaste stoffen (bv. spanen). De vaste stoffen kunnen eenvoudig worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen dankzij de optionele spaanderkorf. De IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp is uiterst veelzijdig dankzij zijn roestvrij stalen constructie. Zelfs bijtende stoffen kunnen eenvoudig worden opgezogen. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop zorgt ervoor dat de slang niet in de knoop geraakt, waardoor de flexibiliteit nog verhoogt. Het actuele vulpeil is op elk moment zichtbaar op de afvoerpijp. Een autonome drumpomp leidt het grootste deel van de opgezogen vloeistof efficiënt terug. Het robuuste design, inclusief de oliebestendige wielen en stroomkabel, garanderen een lange levensduur, zelfs in de zwaarste industriële omgevingen. U mag de machine ook optillen met een vorkheftruck.