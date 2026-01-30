Une solution performante à deux turbines avec une puissance absorbée de 2,4 kW prédestine l'aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp à l'aspiration de grandes quantités d'huiles ainsi que d'émulsions réfrigérantes et de copeaux. Le filtre à poches durable aux jointures soudées utilisé est lavable et garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'aspirateur mobile tandis qu'un panier-filtre disponible en option sépare efficacement les matières aspirées liquides et solides. Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage sûr et sans efforts par le biais d'un mécanisme pivotant. Il est également possible d'utiliser un chariot élévateur à cet effet. L'évacuation des liquides hors de la cuve de 200 litres s'effectue facilement en détachant le flexible d'évacuation doté d'un indicateur de niveau de remplissage. La pompe pour récupérateur d'eau de pluie intégrée et réglable en continu permet une accélération considérable de l'évacuation des liquides jusqu'à une différence de niveau de 6 mètres. Un bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement au fonctionnement efficace garantissent un faible bruit de fonctionnement.