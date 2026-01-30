Aspirateurs industriels IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp pour l'aspiration de grandes quantités d'huiles et de copeaux. Conception facile d'entretien et robuste.
Une solution performante à deux turbines avec une puissance absorbée de 2,4 kW prédestine l'aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp à l'aspiration de grandes quantités d'huiles ainsi que d'émulsions réfrigérantes et de copeaux. Le filtre à poches durable aux jointures soudées utilisé est lavable et garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'aspirateur mobile tandis qu'un panier-filtre disponible en option sépare efficacement les matières aspirées liquides et solides. Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage sûr et sans efforts par le biais d'un mécanisme pivotant. Il est également possible d'utiliser un chariot élévateur à cet effet. L'évacuation des liquides hors de la cuve de 200 litres s'effectue facilement en détachant le flexible d'évacuation doté d'un indicateur de niveau de remplissage. La pompe pour récupérateur d'eau de pluie intégrée et réglable en continu permet une accélération considérable de l'évacuation des liquides jusqu'à une différence de niveau de 6 mètres. Un bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement au fonctionnement efficace garantissent un faible bruit de fonctionnement.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique. Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant. Vidage rapide et confortable des grandes cuves de 200 l par basculement.
Fonction pompe vide-fûtsUne pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange. Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes. Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|200
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|131
|Poids (avec accessoire) (kg)
|131
|Poids emballage inclus (kg)
|131
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Équipement
- Fonction pompe vide-fûts
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de liquides tels que les huiles ou les émulsions réfrigérantes
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux métalliques