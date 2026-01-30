Een krachtige oplossing met twee turbines met een vermogen van 2,4 kW maakt van deze IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC-aangedreven vloeistof- en spanenzuiger de perfecte machine voor het opzuigen van grote hoeveelheden van zowel olie en koelvloeistoffen als spanen. Het duurzame pocketfilter met gelaste naden is uitwasbaar en houdt de zuigkracht van de mobiele stofzuiger constant hoog, terwijl een spaanderkorf effectief vloeibare en vaste zuigmedia scheidt. Het ledigingssysteem met kantelbaar onderstel zorgt ervoor dat u het reservoir veilig kan leegmaken door met minimale kracht te kantelen met een afrolmechanisme. Het is ook mogelijk om een vorkheftruck te gebruiken voor het legen. Vloeistoffen worden uit de 200 l container verwijderd door eenvoudigweg de afvoerslang met een vulniveau-indicator los te maken. De geïntegreerde, traploos regelbare vatpomp maakt het mogelijk om het verwijderen van vloeistoffen tot een hoogteverschil van 6 meter aanzienlijk te versnellen. Het lage bedieningsgeluid wordt gegarandeerd door een geluiddempende aandrijfeenheid en de doeltreffende uitlaatdemper.