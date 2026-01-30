Industriezuiger IVR-L 200/24-2 Tc Dp
IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC-aangedreven vloeistof- en spanenzuiger voor het opzuigen van grote hoeveelheden olie en spaanders. Onderhoudsvriendelijk, robuust design.
Een krachtige oplossing met twee turbines met een vermogen van 2,4 kW maakt van deze IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC-aangedreven vloeistof- en spanenzuiger de perfecte machine voor het opzuigen van grote hoeveelheden van zowel olie en koelvloeistoffen als spanen. Het duurzame pocketfilter met gelaste naden is uitwasbaar en houdt de zuigkracht van de mobiele stofzuiger constant hoog, terwijl een spaanderkorf effectief vloeibare en vaste zuigmedia scheidt. Het ledigingssysteem met kantelbaar onderstel zorgt ervoor dat u het reservoir veilig kan leegmaken door met minimale kracht te kantelen met een afrolmechanisme. Het is ook mogelijk om een vorkheftruck te gebruiken voor het legen. Vloeistoffen worden uit de 200 l container verwijderd door eenvoudigweg de afvoerslang met een vulniveau-indicator los te maken. De geïntegreerde, traploos regelbare vatpomp maakt het mogelijk om het verwijderen van vloeistoffen tot een hoogteverschil van 6 meter aanzienlijk te versnellen. Het lage bedieningsgeluid wordt gegarandeerd door een geluiddempende aandrijfeenheid en de doeltreffende uitlaatdemper.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme. Snel en handig legen van de grote containers van 200 liter door te kantelen.
VatpompfunctieEen autonome vatpomp verhoogt de mogelijkheid om opgezogen materiaal terug te sturen aanzienlijk. Transparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|200
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|131
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|131
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|131
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Uitvoering
- Vatpompfunctie
Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden vloeistoffen, zoals olie of koelvloeistofemulsies.
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals metalen spaanders.