Aspirateurs industriels IVR-L 400/24-2 Tc
Pour l'aspiration de grandes quantités de gros copeaux métalliques ainsi que de liquides tels que les huiles et les émulsions réfrigérantes : l'aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 400/24-2 Tc. Avec un volume de cuve de 400 litres.
L'aspiration de très grandes quantités de gros copeaux, de boues, d'huiles et d'émulsions réfrigérantes est l'application principale de l'aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 400/24-2 Tc. À cet effet, 2 turbines by-pass et le filtre à poches durable et lavable garantissent une puissance d'aspiration aussi élevée que constante, sans baisse de l'efficacité de filtrage. Avec sa puissance d'aspiration de 2,4 kW, l'aspirateur alimenté par courant alternatif et mobile s'illustre par sa conception robuste, compacte et facile d'entretien qui permet même les utilisations les plus difficiles dans les environnements industriels. Le bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement garantissent un faible bruit de fonctionnement. La cuve d'un volume de 400 litres est vidée sans efforts au moyen d'un châssis basculant doté d'un mécanisme pivotant ou à l'aide d'un chariot élévateur au besoin. Les liquides sont évacués en toute simplicité en détachant le tuyau de vidange doté d'un indicateur de niveau.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique avec mécanisme pivotantSystème élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique. Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant. Vidage rapide et confortable des grandes cuves de 400 l par basculement.
Le vidage peut être facilité et accéléré par l'usage d'un chariot élévateurDes emplacements soudés pour chariot élévateur permettent une préhension et un transport en toute sécurité.
Affichage du niveau de remplissageFlexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée. Le flexible sert également à une vidange facile.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|400
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|180
|Poids (avec accessoire) (kg)
|187,2
|Poids emballage inclus (kg)
|188,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les gros copeaux, les copeaux métalliques, le sable, la grenaille
- Pour les grandes quantités de liquides tels que les huiles ou les émulsions réfrigérantes