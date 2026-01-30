Aspirateurs industriels IVR-L 400/24-2 Tc

Pour l'aspiration de grandes quantités de gros copeaux métalliques ainsi que de liquides tels que les huiles et les émulsions réfrigérantes : l'aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 400/24-2 Tc. Avec un volume de cuve de 400 litres.

L'aspiration de très grandes quantités de gros copeaux, de boues, d'huiles et d'émulsions réfrigérantes est l'application principale de l'aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 400/24-2 Tc. À cet effet, 2 turbines by-pass et le filtre à poches durable et lavable garantissent une puissance d'aspiration aussi élevée que constante, sans baisse de l'efficacité de filtrage. Avec sa puissance d'aspiration de 2,4 kW, l'aspirateur alimenté par courant alternatif et mobile s'illustre par sa conception robuste, compacte et facile d'entretien qui permet même les utilisations les plus difficiles dans les environnements industriels. Le bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement garantissent un faible bruit de fonctionnement. La cuve d'un volume de 400 litres est vidée sans efforts au moyen d'un châssis basculant doté d'un mécanisme pivotant ou à l'aide d'un chariot élévateur au besoin. Les liquides sont évacués en toute simplicité en détachant le tuyau de vidange doté d'un indicateur de niveau.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVR-L 400/24-2 Tc: Châssis basculant ergonomique avec mécanisme pivotant
Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique. Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant. Vidage rapide et confortable des grandes cuves de 400 l par basculement.
Aspirateurs industriels IVR-L 400/24-2 Tc: Le vidage peut être facilité et accéléré par l'usage d'un chariot élévateur
Des emplacements soudés pour chariot élévateur permettent une préhension et un transport en toute sécurité.
Aspirateurs industriels IVR-L 400/24-2 Tc: Affichage du niveau de remplissage
Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée. Le flexible sert également à une vidange facile.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
  • Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
  • Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
  • Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
  • Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 230 / 23
Volume de la cuve (l) 400
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Classe de poussière filtre principal L
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,45
Poids sans accessoires (kg) 180
Poids (avec accessoire) (kg) 187,2
Poids emballage inclus (kg) 188,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 1730 x 805 x 1390
Aspirateurs industriels IVR-L 400/24-2 Tc
Domaines d'utilisation
  • Pour les grandes quantités de matières solides telles que les gros copeaux, les copeaux métalliques, le sable, la grenaille
  • Pour les grandes quantités de liquides tels que les huiles ou les émulsions réfrigérantes
Accessoires