Industriezuiger IVR-L 400/24-2 Tc
Voor het opzuigen van grote hoeveelheden groffe, metalen spaanders en vloeistoffen zoals olie en koelvloeistoffen: IVR-L 400/24-2 Tc de mobiele vloeistof- en spanenzuiger. Met een containerinhoud van 400 l.
De hoofdtaak van de mobiele vloeistof-en spanenzuiger IVR-L 400/24-2 Tc is om extreem grote hoeveelheden groffe spanen, modder, olie en koelvloeistoffen op te zuigen. Twee bypass turbines en de duurzame, uitwasbare pocketfilter garanderen een hoge en constante zuigkracht zonder enige beperking in het filtereffect. Met een vermogen van 2,4 kW, maakt de mobiele, AC-aangedreven stofzuiger indruk dankzijzijn robuust, compact en onderhoudsvriendelijk design, die zelfs de zwaarste industriële toepassingen aankan. De geluiddempende aandrijfunit en een uitlaatdemper zorgen voor weinig bedieningslawaai. Het reservoir met een inhoud van 400 liter kan worden leeggemaakt met een minimale kracht dankzij het kantelbaar onderstel met afrolmechanism of, indien nodig, met een vorkheftruck. De vloeistoffen kunnen heel eenvoudig worden afgetapt door de afvoerslang met vulpeilindicator los te maken.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar chassis met afrolmechanismeGeavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme. Snel en gemakkelijk legen van de grote containers van 400 liter door te kantelen.
Handige en tijdsbesparende lediging mogelijk met een vorkheftruckGelaste insteekmodules voor vorkheftrucks maken het mogelijk om veilig te grijpen en te transporteren.
Visuele vulniveau-indicatieTransparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid. De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|400
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|180
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|187,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|188,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals zoals grove spaanders, metaalsplinters, zand, straalmiddel
- Voor grote hoeveelheden vloeistoffen, zoals olie of koelvloeistofemulsies.