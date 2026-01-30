De hoofdtaak van de mobiele vloeistof-en spanenzuiger IVR-L 400/24-2 Tc is om extreem grote hoeveelheden groffe spanen, modder, olie en koelvloeistoffen op te zuigen. Twee bypass turbines en de duurzame, uitwasbare pocketfilter garanderen een hoge en constante zuigkracht zonder enige beperking in het filtereffect. Met een vermogen van 2,4 kW, maakt de mobiele, AC-aangedreven stofzuiger indruk dankzijzijn robuust, compact en onderhoudsvriendelijk design, die zelfs de zwaarste industriële toepassingen aankan. De geluiddempende aandrijfunit en een uitlaatdemper zorgen voor weinig bedieningslawaai. Het reservoir met een inhoud van 400 liter kan worden leeggemaakt met een minimale kracht dankzij het kantelbaar onderstel met afrolmechanism of, indien nodig, met een vorkheftruck. De vloeistoffen kunnen heel eenvoudig worden afgetapt door de afvoerslang met vulpeilindicator los te maken.