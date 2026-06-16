Aspirateurs industriels IVM 100/36-3 Oss
Aspirateur industriel mobile et robuste IVM 100/36-3 Oss de la gamme Medium, équipé de 3 moteurs pour les matières solides fines et grossières. Avec sécurité anti trop-plein électronique pour les matières solides et les poussières.
Grande quantité de matières aspirées nocives, avec sécurité anti trop-plein électronique pour les matières solides et les poussières, durable, robuste, mobile : notre aspirateur industriel de gamme standard IVM 100/36-3 équipé de 3 moteurs pour une aspiration universelle de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 3 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable par le biais du levier du mécanisme vibrant. Le décolmatage du filtre lui confère une durée de vie prolongée, offrant ainsi une maintenance réduite. Le corps et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le boîtier est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
Vibration du filtre manuelle pour bas coûts d'opération
- La vibration manuelle du filtre fait augmenter la durée de vie du filtre permanent, permettant de réduire les coûts de maintenance.
Cuvemobile en acier inoxydable
- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.
- Tous les crochets s'accrochent librement sur l'appareil au moyen d'un système à clips.
Trois moteurs de soufflerie
- Appareil performant offrant la puissance de nettoyage maximale possible sur un réseau électrique monophasé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3,6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|79
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|76
|Poids emballage inclus (kg)
|76,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Accessoires fournis: Non
- Arrêt automatique de l'état de remplissage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de matières solides et de poussières fines