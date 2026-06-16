Industriezuiger IVM 100/36-3 Oss
Drie-motorige, mobiele en robuuste middenklasse IVM 100/36-3 OSS industriële stofzuiger voor fijne en grove vaste stoffen. Met elektronische overvulbeveiliging voor vaste stoffen en stof.
Voor grote hoeveelheden opgezogen materiaal, met elektronische overvulbeveiliging voor vaste stoffen en stof, duurzaam, robuust, compact en mobiel: onze 3-motorige, middenklasse IVM 100/36-3 OSS industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en elk van de drie motoren kan afzonderlijk worden geregeld. Het grote stoffilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met behulp van de schudhendel. De filterreiniging verlengt de levensduur en vermindert zo de onderhoudsinspanningen. De behuizing en het opvangreservoir van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is vervaardigd van resistent staal en voorzien is van grote wielen voor gemakkelijk transport.
Kenmerken en voordelen
Handmatig filterschudsysteem voor lage bedrijfskosten
- Het handmatige filterschudsysteem verlengt de levensduur van het vaste filter en verlaagt zo de onderhoudsinspanning.
Verrijdbaar roestvrijstalen reservoir
- Nadat u het reservoir hebt laten zakken, kan het gemakkelijk uit het chassis verwijderd en naar het punt voor afvalverwijdering/lediging overgebracht worden.
- Alle haken kunnen met een clipsysteem aan de machine worden gehangen.
Uitgerust met 3 ventilatormotoren
- Krachtige machine met de hoogst mogelijke reinigingsprestaties in een eenfasig stroomnet.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|222 / 799
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3,6
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|76
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|76,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
- Automatische uitschakeling bij vol reservoir.
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen en stof