Voor grote hoeveelheden opgezogen materiaal, met elektronische overvulbeveiliging voor vaste stoffen en stof, duurzaam, robuust, compact en mobiel: onze 3-motorige, middenklasse IVM 100/36-3 OSS industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en elk van de drie motoren kan afzonderlijk worden geregeld. Het grote stoffilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met behulp van de schudhendel. De filterreiniging verlengt de levensduur en vermindert zo de onderhoudsinspanningen. De behuizing en het opvangreservoir van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is vervaardigd van resistent staal en voorzien is van grote wielen voor gemakkelijk transport.