Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 H

L'IVM 40/24-2 H est un aspirateur industriel mobile et robuste de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, pour les saletés fines et grossières. Certifié pour la classe de poussière H.

Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M se nettoie de manière facile, pratique et fiable grâce au système de décolmatage du filtre Pull and Clean, sans avoir à désactiver l'aspirateur. De plus, l'appareil est équipé d'un filtre H certifié et lui-même certifié pour la classe de poussière H. Le logement du filtre et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 H: Classe de poussière H
Classe de poussière H
Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 H: Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage du filtre en un seul geste en cours de fonctionnement. Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.
Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 H: Équipé de 2 moteurs de turbine
Équipé de 2 moteurs de turbine
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand et d'un filtre à cartouche supplémentaire
  • Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
  • Sécurité maximale grâce à un système de filtration à 2 niveaux avec un taux de séparation optimal.
Encombrement minimal
  • Châssis robuste et maniable, idéal pour les usages industriels mobiles.
  • Surface de rangement minimale grâce au châssis mince.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 100 / 360
Dépression (mbar) 225
Volume de la cuve (l) 40
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 77
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,6
Classe de poussière – Filtre secondaire H
Surface filtrante – Filtre secondaire (m²) 1,6
Poids sans accessoires (kg) 39,8
Poids emballage inclus (kg) 40,4
Dimensions (L × l × h) (mm) 645 x 655 x 1150

Équipement

  • Filtre principal: Filtre en étoile
  • Filtre secondaire: Filtre à cartouche
  • Accessoires fournis: Non
Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 H
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Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour les petites quantités de poussières nocives
Accessoires