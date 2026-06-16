Industriezuiger IVM 40/24-2 H

De IVM 40/24-2 H is een tweemotorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit het middensegment voor fijne en grove vervuiling. Stofklasse H certificering inbegrepen.

Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze IVM 40/24-2 H tweemotorige middenklasse industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden geregeld. De grote stoffilter van stofklasse M kan gemakkelijk, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd door middel van het Pull and Clean filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Bovendien is de machine uitgerust met een gecertificeerd H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filter- en opvangtanks van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van duurzaam staal en is voorzien van grote wielen voor gemakkelijk transport.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVM 40/24-2 H: Stofklasse H
Stofklasse H
Geheel apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse H. Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
Industriezuiger IVM 40/24-2 H: Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak
Filter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf. Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Industriezuiger IVM 40/24-2 H: Uitgerust met twee ventilatormotoren
Uitgerust met twee ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
Kenmerken extra groot sterfilter en extra patroonfilter
  • Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
  • Maximale veiligheid dankzij 2-traps filtersysteem met optimale scheiding.
Minimale ruimtebehoefte
  • Robuust en wendbaar onderstel, ideaal voor mobiele, industriële toepassingen.
  • Minimale opslagruimte dankzij smal onderstel.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 100 / 360
Vacuüm (mbar) 225
Tankinhoud (l) 40
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,3
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50
Geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 1,6
Secundaire filterstofklasse H
Filteroppervlak voor secundair filter (m²) 1,6
Gewicht zonder toebehoren (kg) 39,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 40,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 645 x 655 x 1150

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Sterfilter
  • Secundaire filter: Patroonfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVM 40/24-2 H
Industriezuiger IVM 40/24-2 H
Industriezuiger IVM 40/24-2 H
Industriezuiger IVM 40/24-2 H
Videos
Toepassingen
  • Voor kleinere hoeveelheden van stofsoorten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid
Toebehoren