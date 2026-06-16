Industriezuiger IVM 40/24-2 H
De IVM 40/24-2 H is een tweemotorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit het middensegment voor fijne en grove vervuiling. Stofklasse H certificering inbegrepen.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze IVM 40/24-2 H tweemotorige middenklasse industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden geregeld. De grote stoffilter van stofklasse M kan gemakkelijk, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd door middel van het Pull and Clean filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Bovendien is de machine uitgerust met een gecertificeerd H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filter- en opvangtanks van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van duurzaam staal en is voorzien van grote wielen voor gemakkelijk transport.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse HGeheel apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse H. Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaakFilter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf. Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Uitgerust met twee ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
Kenmerken extra groot sterfilter en extra patroonfilter
- Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
- Maximale veiligheid dankzij 2-traps filtersysteem met optimale scheiding.
Minimale ruimtebehoefte
- Robuust en wendbaar onderstel, ideaal voor mobiele, industriële toepassingen.
- Minimale opslagruimte dankzij smal onderstel.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|100 / 360
|Vacuüm (mbar)
|225
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,6
|Secundaire filterstofklasse
|H
|Filteroppervlak voor secundair filter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|39,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|40,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleinere hoeveelheden van stofsoorten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid