Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze IVM 40/24-2 H tweemotorige middenklasse industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove vaste stoffen. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden geregeld. De grote stoffilter van stofklasse M kan gemakkelijk, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd door middel van het Pull and Clean filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Bovendien is de machine uitgerust met een gecertificeerd H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filter- en opvangtanks van de machine zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van duurzaam staal en is voorzien van grote wielen voor gemakkelijk transport.