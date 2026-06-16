Aspirateurs industriels IVM 60/36-3 H
Aspirateur industriel mobile et robuste IVM 60/36-3 H de la gamme Medium, équipé de trois moteurs, pour les matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M et filtre à cartouche de la classe de poussière H.
Durable, robuste, mobile : notre aspirateur industriel IVM 60/36-3 H de la gamme Medium, équipé de trois moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 3 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être décolmaté facilement, confortablement et de manière fiable par le biais du système de décolmatage du filtre Pull and Clean. Avec filtre H certifié. Le décolmatage du filtre lui confère une durée de vie prolongée, offrant ainsi une maintenance réduite. Le corps et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le boîtier est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile. L'appareil est certifié selon la classe de poussières H.
Caractéristiques et avantages
Classe de poussière HAppareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Décolmatage manuel du filtre Pull and CleanDécolmatage du filtre en un seul geste en cours de fonctionnement. Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.
Trois moteurs de soufflerieAppareil performant offrant la puissance de nettoyage maximale possible sur un réseau électrique monophasé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Dépression (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3,6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|79
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|3,5
|Poids sans accessoires (kg)
|78
|Poids emballage inclus (kg)
|78,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Filtre secondaire: Filtre à cartouche
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour poussières nocives