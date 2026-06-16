Durable, robuste, mobile : notre aspirateur industriel IVM 60/36-3 H de la gamme Medium, équipé de trois moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 3 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être décolmaté facilement, confortablement et de manière fiable par le biais du système de décolmatage du filtre Pull and Clean. Avec filtre H certifié. Le décolmatage du filtre lui confère une durée de vie prolongée, offrant ainsi une maintenance réduite. Le corps et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le boîtier est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile. L'appareil est certifié selon la classe de poussières H.