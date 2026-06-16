Aspirateurs industriels IVM 60/36-3 H

Aspirateur industriel mobile et robuste IVM 60/36-3 H de la gamme Medium, équipé de trois moteurs, pour les matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M et filtre à cartouche de la classe de poussière H.

Durable, robuste, mobile : notre aspirateur industriel IVM 60/36-3 H de la gamme Medium, équipé de trois moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 3 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être décolmaté facilement, confortablement et de manière fiable par le biais du système de décolmatage du filtre Pull and Clean. Avec filtre H certifié. Le décolmatage du filtre lui confère une durée de vie prolongée, offrant ainsi une maintenance réduite. Le corps et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le boîtier est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile. L'appareil est certifié selon la classe de poussières H.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVM 60/36-3 H: Classe de poussière H
Classe de poussière H
Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Aspirateurs industriels IVM 60/36-3 H: Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage du filtre en un seul geste en cours de fonctionnement. Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.
Aspirateurs industriels IVM 60/36-3 H: Trois moteurs de soufflerie
Trois moteurs de soufflerie
Appareil performant offrant la puissance de nettoyage maximale possible sur un réseau électrique monophasé.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 122 / 440
Dépression (mbar/kPa) 204 / 20,4
Volume de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3,6
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 79
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 2
Classe de poussière – Filtre secondaire H
Surface filtrante – Filtre secondaire (m²) 3,5
Poids sans accessoires (kg) 78
Poids emballage inclus (kg) 78,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 1020 x 680 x 1670

Équipement

  • Filtre principal: Filtre en étoile
  • Filtre secondaire: Filtre à cartouche
  • Accessoires fournis: Non
Aspirateurs industriels IVM 60/36-3 H
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Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour poussières nocives
Accessoires