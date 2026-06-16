Industriezuiger IVM 60/36-3 H
3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H voor fijnstof en grove vaste stoffen. Met stofklasse M sterfilter en stofklasse H patroonfilter.
Duurzaam, robuust, mobiel: onze 3-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H is universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 3 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en efficiënt worden gereinigd met behulp van een krachtig schudsysteem. Inclusief gecertificeerd H-filter. De filterreiniging verlengt de levensduur en staat garant voor een constante zuigcapaciteit. De filterbehuizing is gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport. De stofzuiger is gecertificeerd voor stofklasse H.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse HGeheel apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse H. Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaakFilter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf. Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Uitgerust met 3 ventilatormotorenKrachtige machine met de hoogst mogelijke reinigingsprestaties in een eenfasig stroomnet.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|122 / 440
|Vacuüm (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3,6
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2
|Secundaire filterstofklasse
|H
|Filteroppervlak voor secundair filter (m²)
|3,5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|78
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|78,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
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Toepassingen
- Voor gevaarlijk stof