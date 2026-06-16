Industriezuiger IVM 60/36-3 H

3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H voor fijnstof en grove vaste stoffen. Met stofklasse M sterfilter en stofklasse H patroonfilter.

Duurzaam, robuust, mobiel: onze 3-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H is universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 3 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en efficiënt worden gereinigd met behulp van een krachtig schudsysteem. Inclusief gecertificeerd H-filter. De filterreiniging verlengt de levensduur en staat garant voor een constante zuigcapaciteit. De filterbehuizing is gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport. De stofzuiger is gecertificeerd voor stofklasse H.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVM 60/36-3 H: Stofklasse H
Stofklasse H
Geheel apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse H. Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
Industriezuiger IVM 60/36-3 H: Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak
Filter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf. Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Industriezuiger IVM 60/36-3 H: Uitgerust met 3 ventilatormotoren
Uitgerust met 3 ventilatormotoren
Krachtige machine met de hoogst mogelijke reinigingsprestaties in een eenfasig stroomnet.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 122 / 440
Vacuüm (mbar/kPa) 204 / 20,4
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3,6
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50
Geluidsniveau (dB(A)) 79
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 2
Secundaire filterstofklasse H
Filteroppervlak voor secundair filter (m²) 3,5
Gewicht zonder toebehoren (kg) 78
Gewicht (incl. doos) (kg) 78,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1020 x 680 x 1670

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Sterfilter
  • Secundaire filter: Patroonfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVM 60/36-3 H
Industriezuiger IVM 60/36-3 H
Industriezuiger IVM 60/36-3 H
Industriezuiger IVM 60/36-3 H
Videos
Toepassingen
  • Voor gevaarlijk stof
Toebehoren