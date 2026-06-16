Aspirateurs industriels IVR 100/24-2 Ef
Deux turbines by-pass performantes assurent une puissance d'aspiration élevée de l'aspirateur industriel mobile IVR 100/24-2 Ef et une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières fines nocives.
La technologie de filtration sécurisée de la classe de poussière M ainsi que 2 turbines by-pass performantes avec une puissance absorbée de 2,4 kW de l'aspirateur industriel IVR 100/24-2 Ef permettent l'aspiration des copeaux et des poussières fins et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³) en grandes quantités. Appareil mobile, alimenté par courant alternatif et équipé d'un filtre à poches durable et lavable ainsi que d'un décolmatage manuel du filtre pour une puissance d'aspiration élevée constante, parfaitement adapté aux exigences de l'industrie grâce à son format robuste et facilitant l'entretien. La cuve de 100 litres se vide par chariot élévateur ou par grue – le tout sans avoir à retirer la tête motrice. Au besoin, l'évacuation est également possible dans un lieu d'évacuation spécifique au client tel qu'un convoyeur en sous-sol ou un conteneur.
Caractéristiques et avantages
Trappe de vidage manuelle pratiquePour un vidage facile, par exemple dans un convoyeur en sous-sol ou une benne. Vidage confortable et rapide des matières aspirées, même en cas d'importantes quantités. Anneaux de levage permettant une préhension et un vidage en toute sécurité à l'aide d'une grue.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|100
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoires (kg)
|116
|Poids emballage inclus (kg)
|116,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|950 x 715 x 1640
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins
- Pour les grandes quantités de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)