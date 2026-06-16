La technologie de filtration sécurisée de la classe de poussière M ainsi que 2 turbines by-pass performantes avec une puissance absorbée de 2,4 kW de l'aspirateur industriel IVR 100/24-2 Ef permettent l'aspiration des copeaux et des poussières fins et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³) en grandes quantités. Appareil mobile, alimenté par courant alternatif et équipé d'un filtre à poches durable et lavable ainsi que d'un décolmatage manuel du filtre pour une puissance d'aspiration élevée constante, parfaitement adapté aux exigences de l'industrie grâce à son format robuste et facilitant l'entretien. La cuve de 100 litres se vide par chariot élévateur ou par grue – le tout sans avoir à retirer la tête motrice. Au besoin, l'évacuation est également possible dans un lieu d'évacuation spécifique au client tel qu'un convoyeur en sous-sol ou un conteneur.