Industriezuiger IVR 100/24-2 Ef
Twee krachtige bypass-motoren zorgen voor de hoge zuigkracht van de IVR 100 / 24-2 Ef mobiele industriezuiger en het veilig opzuigen van grote hoeveelheden gevaarlijk, fijn stof.
De IVR 100/24-2 Ef industriezuiger met betrouwbare filtertechniek van stofklasse M en twee krachtige bypass turbines met een vermogen van 2,4 kW maken het mogelijk om fijn en gevaarlijk (OEL ≥ 0,1 mg / m³) stof en spanen op te zuigen in grote hoeveelheden. Deze mobiele machine op wisselstroom, met een duurzame, uitwasbare pocketfilter en handmatige filterreiniging voor een constant hoge zuigkracht, is perfect afgestemd op de vereisten van industriële toepassingen dankzij het robuuste, onderhoudsvriendelijke ontwerp. De container van 100 l kan ergonomisch worden leeggemaakt met een ergonomische neerzet-trolleyn een vorkheftruck of kraan - zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen voor een van deze opties. Desgewenst kan het ledigen ook plaatsvinden op een klantspecifieke ledigingslocatie, zoals een ondergrondse transportband of container.
Kenmerken en voordelen
Handige, handmatige afvoerklepVoor eenvoudig legen, bijvoorbeeld in ondergrondse transportbanden of containers. Handig en tijdbesparend legen van het Kraanogen maken veilig vastgrijpen en legen met een kraan mogelijk.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|116
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|116,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|950 x 715 x 1640
Videos
Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijn spaanders
- Voor grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL ≥ 0,1 mg / m³)