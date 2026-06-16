De IVR 100/24-2 Ef industriezuiger met betrouwbare filtertechniek van stofklasse M en twee krachtige bypass turbines met een vermogen van 2,4 kW maken het mogelijk om fijn en gevaarlijk (OEL ≥ 0,1 mg / m³) stof en spanen op te zuigen in grote hoeveelheden. Deze mobiele machine op wisselstroom, met een duurzame, uitwasbare pocketfilter en handmatige filterreiniging voor een constant hoge zuigkracht, is perfect afgestemd op de vereisten van industriële toepassingen dankzij het robuuste, onderhoudsvriendelijke ontwerp. De container van 100 l kan ergonomisch worden leeggemaakt met een ergonomische neerzet-trolleyn een vorkheftruck of kraan - zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen voor een van deze opties. Desgewenst kan het ledigen ook plaatsvinden op een klantspecifieke ledigingslocatie, zoals een ondergrondse transportband of container.