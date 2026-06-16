L'aspirateur industriel mobile à courant triphasé IVR 100/30 Ef est spécialement conçu pour les exigences industrielles les plus poussées en matière de performances, de robustesse et de facilité d'utilisation. Équipé d'emplacements soudés pour chariot élévateur, d'anneaux de levage et d'une trappe de vidage, sa cuve de 100 litres peut être vidée de plusieurs manières confortables sans avoir à retirer la tête motrice. Il est ainsi possible d'éliminer rapidement et simplement de grandes quantités de matières solides telles que les copeaux et les poussières fins, grossiers et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³), le sable ou la grenaille. Le système de filtration de la classe de poussière M doté d'un filtre à poches durable et lavable ainsi que d'un décolmatage manuel du filtre garantit en permanence une aspiration sécurisée à puissance d'aspiration élevée constante. À cet effet, l'appareil est équipé d'un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) ainsi que d'un moteur d'une puissance absorbée de 3 kW qui nécessite peu d'entretien et qui est en outre conçu pour un fonctionnement continu.