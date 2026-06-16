Aspirateurs industriels IVR 100/30 Ef

Aspirateur industriel robuste IVR 100/30 Ef. Pour l'aspiration mobile et stationnaire des matières solides – des copeaux fins jusqu'au sable et à la grenaille en passant par les poussières nocives.

L'aspirateur industriel mobile à courant triphasé IVR 100/30 Ef est spécialement conçu pour les exigences industrielles les plus poussées en matière de performances, de robustesse et de facilité d'utilisation. Équipé d'emplacements soudés pour chariot élévateur, d'anneaux de levage et d'une trappe de vidage, sa cuve de 100 litres peut être vidée de plusieurs manières confortables sans avoir à retirer la tête motrice. Il est ainsi possible d'éliminer rapidement et simplement de grandes quantités de matières solides telles que les copeaux et les poussières fins, grossiers et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³), le sable ou la grenaille. Le système de filtration de la classe de poussière M doté d'un filtre à poches durable et lavable ainsi que d'un décolmatage manuel du filtre garantit en permanence une aspiration sécurisée à puissance d'aspiration élevée constante. À cet effet, l'appareil est équipé d'un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) ainsi que d'un moteur d'une puissance absorbée de 3 kW qui nécessite peu d'entretien et qui est en outre conçu pour un fonctionnement continu.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVR 100/30 Ef: Trappe de vidage manuelle pratique
Trappe de vidage manuelle pratique
Pour un vidage facile, par exemple dans un convoyeur en sous-sol ou une benne. Vidage confortable et rapide des matières aspirées, même en cas d'importantes quantités. Anneaux de levage permettant une préhension et un vidage en toute sécurité à l'aide d'une grue.
Aspirateurs industriels IVR 100/30 Ef: Particulièrement robuste, particulièrement flexible
Particulièrement robuste, particulièrement flexible
Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Aspirateurs industriels IVR 100/30 Ef: Un compresseur à canal latéral sans usure
Un compresseur à canal latéral sans usure
Avec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
  • Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
  • Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
  • Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
  • Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 88 / 315
Dépression (mbar/kPa) 260 / 26
Volume de la cuve (l) 100
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 62
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,75
Poids sans accessoires (kg) 172
Poids emballage inclus (kg) 172,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 950 x 715 x 1985
Aspirateurs industriels IVR 100/30 Ef
Aspirateurs industriels IVR 100/30 Ef
Aspirateurs industriels IVR 100/30 Ef
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour les grandes quantités de poussières fines et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux fins et les gros copeaux, le sable, la grenaille
Accessoires