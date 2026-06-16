Aspirateurs industriels IVR 100/30 Ef
Aspirateur industriel robuste IVR 100/30 Ef. Pour l'aspiration mobile et stationnaire des matières solides – des copeaux fins jusqu'au sable et à la grenaille en passant par les poussières nocives.
L'aspirateur industriel mobile à courant triphasé IVR 100/30 Ef est spécialement conçu pour les exigences industrielles les plus poussées en matière de performances, de robustesse et de facilité d'utilisation. Équipé d'emplacements soudés pour chariot élévateur, d'anneaux de levage et d'une trappe de vidage, sa cuve de 100 litres peut être vidée de plusieurs manières confortables sans avoir à retirer la tête motrice. Il est ainsi possible d'éliminer rapidement et simplement de grandes quantités de matières solides telles que les copeaux et les poussières fins, grossiers et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³), le sable ou la grenaille. Le système de filtration de la classe de poussière M doté d'un filtre à poches durable et lavable ainsi que d'un décolmatage manuel du filtre garantit en permanence une aspiration sécurisée à puissance d'aspiration élevée constante. À cet effet, l'appareil est équipé d'un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) ainsi que d'un moteur d'une puissance absorbée de 3 kW qui nécessite peu d'entretien et qui est en outre conçu pour un fonctionnement continu.
Caractéristiques et avantages
Trappe de vidage manuelle pratiquePour un vidage facile, par exemple dans un convoyeur en sous-sol ou une benne. Vidage confortable et rapide des matières aspirées, même en cas d'importantes quantités. Anneaux de levage permettant une préhension et un vidage en toute sécurité à l'aide d'une grue.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Volume de la cuve (l)
|100
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoires (kg)
|172
|Poids emballage inclus (kg)
|172,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|950 x 715 x 1985
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de poussières fines et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux fins et les gros copeaux, le sable, la grenaille