Aspirateurs industriels IVR 100/30 Sc M ACD
IVR 100/30 Sc M ACD pour l'aspiration mobile et stationnaire de quantités moyennes de matières solides fines, grossières, inflammables et nocives dans les zones sans risque d'explosion.
Aspirateur industriel IVR 100/30 Sc M ACD robuste et utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion pour les utilisations intensives en trois-huit. L'aspirateur à courant triphasé doté d'une technologie de filtration de la classe de poussière M est adapté à l'aspiration de quantités moyennes de copeaux et de poussières fins, inflammables et nocifs (VLEP ≥ 0,1 mg/m³), de gros copeaux, de sable ou de grenaille. Avec son fonctionnement silencieux, son décolmatage manuel du filtre à poches lavable et durable à puissance d'aspiration élevée constante et son format facilitant l'entretien, l'aspirateur satisfait également à d'autres exigences importantes de l'industrie. Un châssis amovible ergonomique ainsi qu'un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression garantissent un vidage confortable, sécurisé et dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres. Un fonctionnement silencieux à puissance d'aspiration élevée est garanti par le moteur à entraînement direct, à faible usure avec une puissance absorbée de 3 kW ainsi que par un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) doté d'une turbine à géométrie optimisée pour des dépressions importantes.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|159
|Poids emballage inclus (kg)
|159,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|915 x 760 x 1975
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de poussières fines et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux fins et les gros copeaux, le sable, la grenaille