Robuuste industriële stofzuiger IVR 100/30 Sc M ACD voor mobiel en stationair gebruik in niet-explosieve omgevingen voor zware toepassingen in drieploegendienst. De draaistroom stofzuiger met stofklasse M filtertechnologie is geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne, brandbare en gevaarlijke (OEL ≥ 0,1 mg/m³) spaanders en stof. De geluidsarme werking, dankzij de handmatige filterreiniging van het afwasbare en duurzame zakfilter met constant hoge zuigkracht en het servicevriendelijke ontwerp, de stofzuiger voldoet aan andere belangrijke industriële eisen. Een ergonomisch verlaagd chassis en een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang zorgen voor een gemakkelijke, veilige en stofarme lediging van de 100-liter opvangbak op wielen. De direct aangedreven, slijtagearme motor met een ingangsvermogen van 3 kW en een krachtige en energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) met geoptimaliseerde waaiergeometrie voor hoge negatieve drukken zorgen voor een stille werking met een hoge zuigkracht.