Industriezuiger IVR 100/30 Sc M ACD
De IVR 100/30 Sc M ACD voor mobiel en stationair afzuigen van grote hoeveelheden fijn, brandbaar en gevaarlijk stof en vaste stoffen in niet-explosieve omgevingen.
Robuuste industriële stofzuiger IVR 100/30 Sc M ACD voor mobiel en stationair gebruik in niet-explosieve omgevingen voor zware toepassingen in drieploegendienst. De draaistroom stofzuiger met stofklasse M filtertechnologie is geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne, brandbare en gevaarlijke (OEL ≥ 0,1 mg/m³) spaanders en stof. De geluidsarme werking, dankzij de handmatige filterreiniging van het afwasbare en duurzame zakfilter met constant hoge zuigkracht en het servicevriendelijke ontwerp, de stofzuiger voldoet aan andere belangrijke industriële eisen. Een ergonomisch verlaagd chassis en een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang zorgen voor een gemakkelijke, veilige en stofarme lediging van de 100-liter opvangbak op wielen. De direct aangedreven, slijtagearme motor met een ingangsvermogen van 3 kW en een krachtige en energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) met geoptimaliseerde waaiergeometrie voor hoge negatieve drukken zorgen voor een stille werking met een hoge zuigkracht.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|159
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|159,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|915 x 760 x 1975
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijn en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijne en grove spaanders, zand, straalmiddelen.