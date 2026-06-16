L'aspirateur industriel IVR 100/40-Pp Sc équipé d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages génère une dépression très importante. De cette façon, les poussières et même les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances. L'aspirateur pneumatique est équipé d'un filtre à poches performant qui offre une filtration fiable, y compris des poussières fines. Le filtre à poches est disponible en version 1,75 m². Un sac PE et un flexible de compensation de pression permettent un vidage dégageant très peu de poussière. La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui garantit également une récupération aisée.