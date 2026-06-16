Aspirateurs industriels IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc : aspirateur industriel fonctionnant grâce à un entraînement pneumatique pour l'aspiration de poussières ou de produits pâteux sur de grandes distances. Avec filtre à poches.
L'aspirateur industriel IVR 100/40-Pp Sc équipé d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages génère une dépression très importante. De cette façon, les poussières et même les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances. L'aspirateur pneumatique est équipé d'un filtre à poches performant qui offre une filtration fiable, y compris des poussières fines. Le filtre à poches est disponible en version 1,75 m². Un sac PE et un flexible de compensation de pression permettent un vidage dégageant très peu de poussière. La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui garantit également une récupération aisée.
Caractéristiques et avantages
Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PE
- Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression.
- Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Nettoyage simple du filtre grâce à un système vibrant manuel
- Actionnement régulier du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement silencieux grâce à une unité d'entraînement insonorisée.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Dépression (mbar/kPa)
|500 / 50
|Volume de la cuve (l)
|100
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|4
|Type d'aspiration
|Pneumatique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|55 - 80
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoires (kg)
|101
|Poids emballage inclus (kg)
|104,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|915 x 760 x 1620