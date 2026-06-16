De IVR 100/40-Pp Sc industriezuiger met meertrapsaandrijving met perslucht genereert een extreem hoog vacuüm. Hierdoor kunnen stof en zelfs kleverige substanties over grote afstanden worden opgezogen. De pneumatische stofzuiger is uitgerust met een efficiënte pocketfilter, die ook fijn stof zeer betrouwbaar filtert. De pocketfilter is beschikbaar is een versie van 1,75 m² of 3,2 m². Een PE afvalzak en een drukcompensatieslang zorgen voor een goede, stofvrije afvalverwijdering. De container van 100 liter heeft een handig neerzetmechanisme, wat ook zorgt voor een gemakkelijke hervatting van het werk.