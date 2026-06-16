Industriezuiger IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc: een industriezuiger met pneumatische aandrijving voor het opzuigen van stof en kleverige substanties over grote afstanden. Met pocketfilter.
De IVR 100/40-Pp Sc industriezuiger met meertrapsaandrijving met perslucht genereert een extreem hoog vacuüm. Hierdoor kunnen stof en zelfs kleverige substanties over grote afstanden worden opgezogen. De pneumatische stofzuiger is uitgerust met een efficiënte pocketfilter, die ook fijn stof zeer betrouwbaar filtert. De pocketfilter is beschikbaar is een versie van 1,75 m² of 3,2 m². Een PE afvalzak en een drukcompensatieslang zorgen voor een goede, stofvrije afvalverwijdering. De container van 100 liter heeft een handig neerzetmechanisme, wat ook zorgt voor een gemakkelijke hervatting van het werk.
Kenmerken en voordelen
Ledigingssysteem zonder grote stofontwikkeling met PE zak.
- Leegmaken zonder grote stofontwikkeling dankzij het sluitmechanisme en de drukcompensatieslang.
- Eenvoudig en veilig verwijderen van het afval dankzij de PE zak.
Eenvoudige filterreiniging dankzij handmatig schudmechanisme
- Regelmatige bediening van de schudhendel voor constant hoge zuigkracht.
Stille bediening
- Stille bediening dankzij de geluiddempende aandrijfunit
Specificaties
Technische gegevens
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|95 / 341
|Vacuüm (mbar/kPa)
|500 / 50
|Tankinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4
|Vacuuming type
|Pneumatisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|55 - 80
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|101
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|104,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|915 x 760 x 1620