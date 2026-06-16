Aspirateurs industriels IVR 100/40 Sc M ACD
L'IVR 100/40 Sc M ACD offre une contenance importante sur une surface de base réduite. Adapté à l'aspiration de poussières inflammables. Pour une installation dans les zones sans risque d'explosion.
La gamme Compact pour une installation ultra compacte dans les zones sans risque d'explosion ! Malgré sa contenance importante, l'IVR 100/40 Sc M ACD présente une surface de base relativement réduite et convient ainsi parfaitement à l'utilisation dans des halls de production où l'espace est restreint. Un filtre à poches interne renforcé (classe de poussière M), doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) et d'un décolmatage efficace du filtre ainsi que d'un système de préséparation cyclonique, permet un ramassage fiable des poussières fines, poussières inflammables y compris. Un flexible de compensation de pression et un dispositif de retenue garantissent une aspiration dégageant peu de poussière directement dans un sac de récupération. La cuve est reliée à l'aspirateur par une structure de déplacement confortable à manipuler en position verticale. Le niveau sonore de l'appareil est agréable grâce au silencieux intégré. La conception robuste et le compresseur à canal latéral sans usure garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue dans l'industrie.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Dépression (mbar/kPa)
|140 / 14
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|4,7
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|184
|Poids emballage inclus (kg)
|184,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|915 x 760 x 2095
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires fournis: Non