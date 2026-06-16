Industriezuiger IVR 100/40 Sc M ACD
De IVR 100/40 Sc M ACD biedt een groot vulvolume met een klein vloeroppervlak. Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof. Voor installatie in niet-explosieve omgevingen.
De robuuste industriële stofzuiger voor installatie in niet-explosieve omgevingen! Ondanks het grote vulvolume neemt de IVR 100/40 Sc M ACD relatief weinig ruimte in beslag en is daarom perfect voor gebruik in productiehallen waar de ruimte beperkt is. Een inwendig versterkt zakkenfilter (stoffilterklasse M) met een groot filteroppervlak (1,75 m²) en effectieve filterreiniging, evenals een cycloonvormig voorafscheidingssysteem zorgen voor een betrouwbare opvang van fijn, zelfs brandbaar stof. De druknivelleerslang en vasthoudinrichting zorgen voor een stofarme afzuiging direct in een opvangzak. Het opvangreservoir is verbonden met de stofzuiger via een neerklapmechanisme dat gemakkelijk rechtopstaand te bedienen is. Het geluidsniveau van het apparaat is aangenaam dankzij de geïntegreerde geluiddemper. Het robuuste ontwerp en de slijtagevrije zijkanaalventilator zorgen voor een lange levensduur - zelfs bij continu industrieel gebruik.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 4 kW vermogen en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 495
|Vacuüm (mbar/kPa)
|140 / 14
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4,7
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|184
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|184,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|915 x 760 x 2095
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee