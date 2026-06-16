Aspirateurs industriels IVR 100/60 Ef
Les grandes quantités de sable, de grenaille mais aussi de copeaux fins et de poussières fines sont le domaine de prédilection de l'aspirateur industriel mobile IVR 100/60 Ef. Convient pour les utilisations industrielles difficiles en fonctionnement continu.
Équipé d'un système de filtration de la classe de poussière L pour l'aspiration sécurisée des copeaux et des poussières fins et grossiers, du sable ou de la grenaille, l'aspirateur industriel IVR 100/60 Ef à courant triphasé, robuste et nécessitant peu d'entretien, se montre convaincant lors des utilisations industrielles difficiles. Un filtre à poches durable et lavable ainsi que le décolmatage du filtre par le biais d'un mécanisme vibrant manuel assurent une puissance d'aspiration élevée constante. Le compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) pour les dépressions importantes garantit une puissance d'aspiration maximale tandis que le moteur avec une puissance absorbée de 6 kW qui nécessite peu d'entretien est spécialement conçu pour le fonctionnement continu. Un vidage confortable par la trappe de vidage, à l'aide d'un chariot élévateur à fourche, sans retrait de la tête motrice, et le faible niveau sonore témoignent de la facilité d'utilisation de cet aspirateur qui permet aussi bien une utilisation stationnaire qu'une utilisation mobile. Une évacuation manuelle des matières aspirées dans un lieu d'évacuation spécifique au client est également possible.
Caractéristiques et avantages
Trappe de vidage manuelle pratiquePour un vidage facile, par exemple dans un convoyeur en sous-sol ou une benne. Vidage confortable et rapide des matières aspirées, même en cas d'importantes quantités. Anneaux de levage permettant une préhension et un vidage en toute sécurité à l'aide d'une grue.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 6 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Volume de la cuve (l)
|100
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoires (kg)
|250
|Poids emballage inclus (kg)
|250,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1670 x 760 x 1840
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux fins et les gros copeaux, le sable, la grenaille