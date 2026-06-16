Équipé d'un système de filtration de la classe de poussière L pour l'aspiration sécurisée des copeaux et des poussières fins et grossiers, du sable ou de la grenaille, l'aspirateur industriel IVR 100/60 Ef à courant triphasé, robuste et nécessitant peu d'entretien, se montre convaincant lors des utilisations industrielles difficiles. Un filtre à poches durable et lavable ainsi que le décolmatage du filtre par le biais d'un mécanisme vibrant manuel assurent une puissance d'aspiration élevée constante. Le compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) pour les dépressions importantes garantit une puissance d'aspiration maximale tandis que le moteur avec une puissance absorbée de 6 kW qui nécessite peu d'entretien est spécialement conçu pour le fonctionnement continu. Un vidage confortable par la trappe de vidage, à l'aide d'un chariot élévateur à fourche, sans retrait de la tête motrice, et le faible niveau sonore témoignent de la facilité d'utilisation de cet aspirateur qui permet aussi bien une utilisation stationnaire qu'une utilisation mobile. Une évacuation manuelle des matières aspirées dans un lieu d'évacuation spécifique au client est également possible.