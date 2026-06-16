Aspirateurs industriels IVR 100/75-Pp Ef
Aspirateur fonte grise et sable IVR 100/75-Pp Ef : un aspirateur industriel à entraînement pneumatique. Grâce à une trappe de vidage, l'aspirateur pneumatique permet l'évacuation des fluides lourds vers un convoyeur en sous-sol ou une benne.
L'aspirateur industriel IVR 100/75-Pp Ef est un aspirateur fonte grise et sable équipé d'un filtre à poches. L'appareil est doté d'une trappe de vidage à actionnement manuel pour une évacuation facile des fluides lourds vers un convoyeur en sous-sol ou une benne. L'entraînement n'a pas besoin d'être retiré à cet effet. Par ailleurs, le châssis peut être levé à l'aide d'un chariot élévateur ou transporté par une grue. L'IVR 100/75-Pp Ef a été développé spécialement pour le ramassage de fluides lourds tels que le sable, la fonte grise ou la grenaille et s'utilise par exemple dans les fonderies.
Caractéristiques et avantages
Le vidage peut être facilité et accéléré par l'usage d'une grue
- Pour le vidage, des anneaux de levage permettent hisser l'appareil en toute sécurité à l'aide d'une grue.
Nettoyage simple du filtre grâce à un système vibrant manuel
- Un actionnement régulier du levier du mécanisme vibrant garantit une puissance d'aspiration constante.
- Nettoyage du filtre manuel jamais vu, grâce aux grilles intégrées dans les sacs d'aspiration.
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement silencieux grâce au bloc moteur insonorisé.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Dépression (mbar/kPa)
|500 / 50
|Volume de la cuve (l)
|100
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|7,5
|Type d'aspiration
|Pneumatique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|55 - 80
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoires (kg)
|123
|Poids emballage inclus (kg)
|138,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|972 x 714 x 1629