L'aspirateur industriel IVR 100/75-Pp Ef est un aspirateur fonte grise et sable équipé d'un filtre à poches. L'appareil est doté d'une trappe de vidage à actionnement manuel pour une évacuation facile des fluides lourds vers un convoyeur en sous-sol ou une benne. L'entraînement n'a pas besoin d'être retiré à cet effet. Par ailleurs, le châssis peut être levé à l'aide d'un chariot élévateur ou transporté par une grue. L'IVR 100/75-Pp Ef a été développé spécialement pour le ramassage de fluides lourds tels que le sable, la fonte grise ou la grenaille et s'utilise par exemple dans les fonderies.