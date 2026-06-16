Aspirateurs industriels IVR 100/75-Pp Sc

L'IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel doté d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages. Les poussières ou les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances grâce à la puissante dépression.

L'IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel fonctionnant grâce à un entraînement pneumatique à plusieurs étages. La dépression importante permet de déplacer les poussières et les produits pâteux sur de grandes distances. Le filtre à poches performant est également idéal pour les poussières fines et est disponible en version 1,75 m². La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui permet également une récupération confortable. L'IVR 100/75-Pp Sc permet un vidage dégageant peu de poussière grâce à un sac PE et à un flexible de compensation de pression.

Caractéristiques et avantages
Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PE
  • Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression.
Nettoyage simple du filtre grâce à un système vibrant manuel
  • Actionnement régulier du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
  • Nettoyage du filtre manuel jamais vu, grâce aux grilles intégrées dans les sacs d'aspiration.
Fonctionnement silencieux
  • Fonctionnement silencieux grâce à une unité d'entraînement insonorisée.
Spécifications

Données techniques

Débit d'air (l/s/m³/h) 203 / 732
Dépression (mbar/kPa) 500 / 50
Volume de la cuve (l) 100
Puissance nominale à l'entrée (kW) 7,5
Type d'aspiration Pneumatique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 55 - 80
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,75
Poids sans accessoires (kg) 107
Poids emballage inclus (kg) 110,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 915 x 760 x 1583
Aspirateurs industriels IVR 100/75-Pp Sc
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