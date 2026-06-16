Aspirateurs industriels IVR 100/75-Pp Sc
L'IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel doté d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages. Les poussières ou les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances grâce à la puissante dépression.
L'IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel fonctionnant grâce à un entraînement pneumatique à plusieurs étages. La dépression importante permet de déplacer les poussières et les produits pâteux sur de grandes distances. Le filtre à poches performant est également idéal pour les poussières fines et est disponible en version 1,75 m². La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui permet également une récupération confortable. L'IVR 100/75-Pp Sc permet un vidage dégageant peu de poussière grâce à un sac PE et à un flexible de compensation de pression.
Caractéristiques et avantages
Système de vidage dégageant peu de poussière à sac PE
- Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression.
Nettoyage simple du filtre grâce à un système vibrant manuel
- Actionnement régulier du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
- Nettoyage du filtre manuel jamais vu, grâce aux grilles intégrées dans les sacs d'aspiration.
Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement silencieux grâce à une unité d'entraînement insonorisée.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Dépression (mbar/kPa)
|500 / 50
|Volume de la cuve (l)
|100
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|7,5
|Type d'aspiration
|Pneumatique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|55 - 80
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoires (kg)
|107
|Poids emballage inclus (kg)
|110,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|915 x 760 x 1583