De IVR 100/75-Pp Sc is een industriezuiger die werkt met een meertrapsaandrijving met perslucht. De hoge industriezuiger zorgt ervoor dat stof en ook kleverige substanties over grote afstanden kunnen worden opgezogen. De zeer efficiënte pocketfilter is ook ideaal voor het opzuigen van fijn stof en is beschikbaar in een versie van ofwel 1,75 m² ofwel 3,2 m². De afvalcontainer van 100 liter heeft een handig neerzetmechanisme, waarmee de container ook gemakkelijk kan worden opgetild. De PE afvalzak en de drukcompensatieslang op de IVR 100/75-Pp Sc zorgen voor een stofvrije afvalverwijdering.