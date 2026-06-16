Industriezuiger IVR 100/75-Pp Sc
De IVR 100/75-Pp Sc is een krachtige industriezuiger met perslucht-meertrapsaandrijving, geschikt voor het efficiënt opzuigen van stof en kleverige substanties over grote afstanden.
De IVR 100/75-Pp Sc is een industriezuiger die werkt met een meertrapsaandrijving met perslucht. De hoge industriezuiger zorgt ervoor dat stof en ook kleverige substanties over grote afstanden kunnen worden opgezogen. De zeer efficiënte pocketfilter is ook ideaal voor het opzuigen van fijn stof en is beschikbaar in een versie van ofwel 1,75 m² ofwel 3,2 m². De afvalcontainer van 100 liter heeft een handig neerzetmechanisme, waarmee de container ook gemakkelijk kan worden opgetild. De PE afvalzak en de drukcompensatieslang op de IVR 100/75-Pp Sc zorgen voor een stofvrije afvalverwijdering.
Kenmerken en voordelen
Ledigingssysteem zonder grote stofontwikkeling met PE zak.
- Leegmaken zonder grote stofontwikkeling dankzij het sluitmechanisme en de drukcompensatieslang.
Eenvoudige filterreiniging dankzij handmatig schudmechanisme
- Regelmatige bediening van de schudhendel voor constant hoge zuigkracht.
- Concurrentieloze doeltreffende handmatige filterreiniging door versterkingsrooster in elke filterzak.
Stille bediening
- Stille bediening dankzij de geluiddempende aandrijfunit
Specificaties
Technische gegevens
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|203 / 732
|Vacuüm (mbar/kPa)
|500 / 50
|Tankinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|7,5
|Vacuuming type
|Pneumatisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|55 - 80
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|107
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|110,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|915 x 760 x 1583