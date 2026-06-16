Aspirateur industriel d'entrée de gamme IVR 35/24-2 Sc Me M ACD compact et d'une hauteur particulièrement faible, doté d'une technologie de filtration de la classe de poussière M garantissant une aspiration sécurisée des petites quantités de copeaux fins ainsi que de poussières inflammables et nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³). La conception robuste et la surface de base réduite de l'aspirateur garantissent une longue durée de vie dans les conditions difficiles du quotidien industriel. Avec 2 puissants moteurs à double flux, l'appareil est parfait pour le nettoyage courant dans les ateliers et les halls de production. Un filtre à poches interne renforcé avec une grande surface filtrante (1,4 m²), un décolmatage efficace du filtre et un système de préséparation cyclonique garantit un ramassage sécurisé des poussières fines. La cuve en acier inoxydable est reliée à l'aspirateur grâce à une structure de déplacement pratique et facile à utiliser. L'isolation acoustique intelligente combine un faible niveau sonore à des performances élevées. Grâce à ses roulettes de qualité supérieure et à ses dimensions réduites, l'IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s'illustre par une excellente mobilité et une flexibilité d'utilisation maximale.