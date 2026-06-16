Industriezuiger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Krachtige IVR 35/24-2 Sc Me M ACD industriële stofzuiger voor toepassingen met fijnstof. Ideaal geschikt voor onderhoudsreiniging in werkplaatsen en productiehallen.
Extra lage en compacte instapmodel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD industriële stofzuiger met filtertechnologie van stofklasse M, die zorgt voor het veilig opzuigen van kleine hoeveelheden fijne spanen, evenals brandbare en gevaarlijke stoffen (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Het robuuste ontwerp en de kleine voetafdruk van de stofzuiger garanderen een lange levensduur in zware dagelijkse werkzaamheden in industriële omgevingen. Met twee krachtige bypass-motoren is de machine ideaal voor onderhoudsreiniging in werkplaatsen of productiehallen. Een intern versterkt zakfilter met een groot filteroppervlak (1,4 m²) en effectieve filterreiniging, evenals een cycloonachtige voorseparatiesysteem, zorgen voor een betrouwbare opname van fijnstof. De roestvrijstalen opvangbak is verbonden met de stofzuiger door middel van een praktisch en eenvoudig te bedienen neerzetsysteem. De intelligente geluidsdemping vermindert het bedrijfsgeluid zonder in te leveren op prestaties. Dankzij hoogwaardige wielen en kleine afmetingen, imponeert de IVR 35/24-2 Sc Me M ACD met uitstekende wendbaarheid en maximale veelzijdigheid.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|144 / 520
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tankinhoud (l)
|35
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,4
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|53
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|54,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|740 x 580 x 1105
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
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Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden brandbaar en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)