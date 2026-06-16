Extra lage en compacte instapmodel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD industriële stofzuiger met filtertechnologie van stofklasse M, die zorgt voor het veilig opzuigen van kleine hoeveelheden fijne spanen, evenals brandbare en gevaarlijke stoffen (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Het robuuste ontwerp en de kleine voetafdruk van de stofzuiger garanderen een lange levensduur in zware dagelijkse werkzaamheden in industriële omgevingen. Met twee krachtige bypass-motoren is de machine ideaal voor onderhoudsreiniging in werkplaatsen of productiehallen. Een intern versterkt zakfilter met een groot filteroppervlak (1,4 m²) en effectieve filterreiniging, evenals een cycloonachtige voorseparatiesysteem, zorgen voor een betrouwbare opname van fijnstof. De roestvrijstalen opvangbak is verbonden met de stofzuiger door middel van een praktisch en eenvoudig te bedienen neerzetsysteem. De intelligente geluidsdemping vermindert het bedrijfsgeluid zonder in te leveren op prestaties. Dankzij hoogwaardige wielen en kleine afmetingen, imponeert de IVR 35/24-2 Sc Me M ACD met uitstekende wendbaarheid en maximale veelzijdigheid.