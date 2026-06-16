L'aspirateur industriel IVR 40/30 Sc M ACD destiné à une installation en zone sans risque d'explosion est équipé d'un compresseur à canal latéral sans usure, ce qui en fait l'appareil idéal pour les utilisations continues dans la production. Le ramassage fiable des poussières fines et même des poussières inflammables est garanti par un filtre à poches interne renforcé (classe de poussière M) doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) et d'un décolmatage du filtre efficace, ainsi que d'un système de préséparation cyclonique. La cuve dispose d'une structure de déplacement facile à manipuler. Grâce au silencieux intégré, le niveau sonore peut être réduit à un minimum. Sa conception robuste garantit une longue durée de vie, même dans les conditions difficiles du quotidien industriel.