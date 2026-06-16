Aspirateurs industriels IVR 40/30 Sc M ACD
L'aspirateur industriel IVR 40/30 Sc : idéal pour les poussières fines et inflammables dans les espaces de production sans risque d'explosion et sur les machines de production.
L'aspirateur industriel IVR 40/30 Sc M ACD destiné à une installation en zone sans risque d'explosion est équipé d'un compresseur à canal latéral sans usure, ce qui en fait l'appareil idéal pour les utilisations continues dans la production. Le ramassage fiable des poussières fines et même des poussières inflammables est garanti par un filtre à poches interne renforcé (classe de poussière M) doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) et d'un décolmatage du filtre efficace, ainsi que d'un système de préséparation cyclonique. La cuve dispose d'une structure de déplacement facile à manipuler. Grâce au silencieux intégré, le niveau sonore peut être réduit à un minimum. Sa conception robuste garantit une longue durée de vie, même dans les conditions difficiles du quotidien industriel.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Malgré un format très compact, il offre de nombreuses possibilités d'emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Volume de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|123
|Poids emballage inclus (kg)
|123,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|855 x 715 x 1530
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)