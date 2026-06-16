Industriezuiger IVR 40/30 Sc M ACD
De IVR 40/30 Sc M ACD industriële stofzuiger: Ideaal voor fijn en brandbaar stof in niet-explosiegevaarlijke productiegebieden en op productiemachines.
The IVR 40/30 Sc M ACD industrial vacuum cleaner for use in non-explosive areas has a non-wearing side channel blower, making it ideal for continuous use in production settings. The reliable pickup of fine and even combustible types of dust is guaranteed by an internal reinforced pocket filter (dust filter class M) with a large filter area (1.75 m²), effective filter cleaning, and a cyclone-like pre-separation system. The container has an easy-to-operate set-down mechanism. Thanks to the integrated muffler, the operating noise is reduced to a minimum. The robust design promises a long service life – even in tough industrial daily operation.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|123
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|123,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|855 x 715 x 1530
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Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden brandbaar en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)