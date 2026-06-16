Aspirateurs industriels IVR 60/24-2 Sc M ACD
Pour une aspiration sécurisée des matières solides comme les poussières et les copeaux inflammables et nocifs : l'IVR 50/24-2 Sc mobile et robuste pour une utilisation dans les zones sans risque d'explosion.
Pour une installation dans les zones sans risque d'explosion : l'aspiration sécurisée de poussières inflammables et nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³) ainsi que de copeaux fins est l'application principale de l'aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc M ACD avec une puissance absorbée de 2,4 kW. Alimenté par courant alternatif et équipé d'une technologie de filtration efficace de la classe de poussière M, l'aspirateur industriel mobile dispose d'un filtre à poches lavable et durable aux jointures soudées ainsi que d'un décolmatage manuel efficace du filtre. Ainsi, la puissance d'aspiration élevée des 2 turbines by-pass reste constante à tout moment. Avec un volume de cuve de 60 litres, l'appareil est adapté aux petites quantités. Un vidage dégageant peu de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées sont garantis par un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression tandis qu'un châssis amovible rend inutile le retrait de la tête motrice à cet effet. Le bloc moteur insonorisé offre un fonctionnement silencieux et le châssis permet une mobilité maximale sur le lieu d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Malgré un format très compact, il offre de nombreuses possibilités d'emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|87
|Poids emballage inclus (kg)
|87,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|855 x 760 x 1290
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour les petites quantités de copeaux fins et de poussières fines