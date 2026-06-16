Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.