Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD

Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-explosieve omgevingen.

Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-explosieve omgevingen.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD: ACD - Toegepast op Brandbaar Stof
ACD - Toegepast op Brandbaar Stof
Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD: Bijzonder robuust, bijzonder flexibel
Bijzonder robuust, bijzonder flexibel
Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD: Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
  • Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
  • Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
  • Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
  • Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
  • Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
  • Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 230 / 23
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50
Geluidsniveau (dB(A)) 68
Kabellengte (m) 10
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 1,75
Kleur antraciet
Gewicht zonder toebehoren (kg) 87
Gewicht (incl. doos) (kg) 87,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 855 x 760 x 1290

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Zakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Videos
Toepassingen
  • Voor kleine hoeveelheden brandbaar en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Voor kleinere hoeveelheden fijne spaanders en stof
Toebehoren