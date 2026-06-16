Industriezuiger IVR 60/24-2 Sc M ACD
Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-explosieve omgevingen.
Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-explosieve omgevingen.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|87
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|87,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|855 x 760 x 1290
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden brandbaar en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Voor kleinere hoeveelheden fijne spaanders en stof