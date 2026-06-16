Aspirateurs industriels IVR 60/30 Sc H ACD
Aspirateur industriel IVR 50/30 Sc H ACD adapté à une utilisation continue dans les zones sans risque d'explosion. Pour une aspiration sécurisée des poussières et des copeaux inflammables et nocifs.
Aspirateur industriel IVR 60/30 Sc H ACD utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion, doté d'une technologie de filtration de la classe de poussière H garantissant une aspiration sécurisée de petites quantités de copeaux fins ainsi que de poussières inflammables et nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³). Avec une puissance absorbée de 3 kW, l'appareil équipé d'un moteur à courant triphasé nécessitant peu de maintenance et d'un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) est adapté à une utilisation continue en trois-huit. Un châssis amovible ergonomique permet un vidage confortable de la cuve de 60 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Le système de vidage dégageant peu de poussière est complété par un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression, qui garantit également une élimination sécurisée. Grâce au filtre à poches durable et lavable et au décolmatage manuel simple du filtre par le biais du levier du mécanisme vibrant, une puissance d'aspiration constante est assurée à tout moment. Le bloc moteur insonorisé permet un fonctionnement silencieux.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Malgré un format très compact, il offre de nombreuses possibilités d'emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de petites quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 312
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|3
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|166
|Poids emballage inclus (kg)
|166,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|855 x 760 x 1959
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Filtre secondaire: Filtre à cartouche
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour les petites quantités de copeaux fins et de poussières fines