Industriezuiger IVR 60/30 Sc H ACD
Industriële stofzuiger IVR 60/30 Sc H ACD voor continu gebruik in niet-explosieve omgevingen. Voor het veilig opzuigen van brandbaar en gevaarlijk stof en vaste stoffen.
IVR 60/30 Sc H ACD industriële stofzuiger voor mobiel en stationair gebruik in niet-explosieve omgevingen met stofklasse H-filtertechnologie, die zorgt voor het veilig opzuigen van kleine hoeveelheden fijne spaanders en brandbaar en gevaarlijk stof (OEL < 0,1 mg/m³). Met een ingangsvermogen van 3 kW is het apparaat met zijn onderhoudsarme draaistroommotor en krachtige, energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) geschikt voor 3-ploegen continubedrijf. Een ergonomisch verlaagd chassis maakt het gemakkelijk om de 60 liter opvangbak te legen zonder de aandrijfkop te hoeven verwijderen. Het stofarme ledigingssysteem wordt aangevuld met een veiligheidsfilterzak, die ook een veilige afvalverwijdering garandeert. De mobiele industriële stofzuiger wordt aangedreven door draaistroom en heeft een afwasbaar en duurzaam stoffilter van stofklasse M met gelaste naden en een patroonfilter van stofklasse H. Dankzij de eenvoudige, handmatige filterreiniging met een trilhendel is een constante zuigkracht altijd gegarandeerd. De geluiddempende aandrijfeenheid zorgt voor een stille werking.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht. Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 3 kW vermogen en "Soft-Start" voor het opzuigen van kleine hoeveelheden stof en vaste materialen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Uitgerust met groot zakfilter
- Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- Speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 312
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Staal
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,75
|Secundaire filterstofklasse
|H
|Filteroppervlak voor secundair filter (m²)
|3
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|166
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|166,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|855 x 760 x 1959
Uitvoering
- Hoofdfilter: Zakfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden brandbaar en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Voor kleinere hoeveelheden fijne spaanders en stof