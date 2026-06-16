Le plus petit modèle de la gamme Super d'aspirateurs industriels avec système d'évacuation Longopac® : l'IVS 100/40 Lp pour l'aspiration de déchets solides comme de grandes quantités de gravats et de poussières minérales. Les matières aspirées sont directement évacuées dans les sacs à déchets Longopac® pour être ensuite éliminées quasiment sans poussière. Le système de filtration avec grand filtre en étoile, néanmoins très compact grâce à ses 16 plis, est nettoyé en profondeur par le dispositif de décolmatage horizontal du filtre. Un moteur spécial assure pour cela un nettoyage toujours optimal, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Avec un moteur électrique fiable et à hautes performances (IE2) et un puissant compresseur à canal latéral de 4 kW, l'aspirateur est parfait pour les applications exigeantes et prolongées. Les accessoires peuvent être rangés en toute sécurité pour le transport et une télécommande est proposée en option pour étoffer l'équipement de ce modèle de base.