Aspirateurs industriels IVS 100/40 Lp
Aspirateur industriel IVS 100/40 Lp de la gamme Super avec compresseur à canal latéral de 4 kW pour un travail en continu. Le système d'évacuation Longopac® intégré permet une évacuation sans poussière des matières aspirées.
Le plus petit modèle de la gamme Super d'aspirateurs industriels avec système d'évacuation Longopac® : l'IVS 100/40 Lp pour l'aspiration de déchets solides comme de grandes quantités de gravats et de poussières minérales. Les matières aspirées sont directement évacuées dans les sacs à déchets Longopac® pour être ensuite éliminées quasiment sans poussière. Le système de filtration avec grand filtre en étoile, néanmoins très compact grâce à ses 16 plis, est nettoyé en profondeur par le dispositif de décolmatage horizontal du filtre. Un moteur spécial assure pour cela un nettoyage toujours optimal, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Avec un moteur électrique fiable et à hautes performances (IE2) et un puissant compresseur à canal latéral de 4 kW, l'aspirateur est parfait pour les applications exigeantes et prolongées. Les accessoires peuvent être rangés en toute sécurité pour le transport et une télécommande est proposée en option pour étoffer l'équipement de ce modèle de base.
Caractéristiques et avantages
Système d'évacuation Longopac® sécuriséPermet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé. Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées. Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVSUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Dépression (mbar/kPa)
|150 / 15
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|4,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|155
|Poids emballage inclus (kg)
|155,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires fournis: Non