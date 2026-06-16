Aspirateurs industriels IVS 100/55 Lp
Même les grandes quantités de gravats ne font pas peur à l'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp de la gamme Super avec système d'évacuation Longopac®, compresseur à canal latéral de 5,5 kW et dispositif de décolmatage horizontal du filtre.
Le support intégré pour accueillir les sacs à déchets Longopac® fait partie de l'équipement de série de l'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp de la gamme Super. Ce système d'évacuation permet d'éliminer quasiment sans poussière les grandes quantités de gravats et poussières minérales collectées facilement par l'aspirateur. Cette performance s'explique notamment par le puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW, le grand filtre en étoile à 16 plis testé pour la classe de poussière M et par le moteur électrique fiable et à haut rendement (IE2). Malgré tout, l'aspirateur peut également se brancher sans aucun problème sur des prises industrielles classiques protégées par un fusible de 16 A et être utilisé de façon prolongée. Le décolmatage du filtre s'effectue horizontalement par le biais d'un moteur assurant une transmission précise de la puissance. Le filtre est ainsi toujours parfaitement nettoyé, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil pour éviter de les perdre et une télécommande est disponible en option pour le démarrage et l'arrêt de l'aspirateur même à distance (jusqu'à 30 m).
Caractéristiques et avantages
Système d'évacuation Longopac® sécuriséPermet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé. Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées. Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 5,5 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour les grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVSUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Dépression (mbar/kPa)
|240 / 24
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|5,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|158
|Poids emballage inclus (kg)
|158,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Équipement
- Accessoires fournis: Non