Système d'extraction de poussière ID 50/40 Afc

Le dépoussiéreur mobile ID 50/40 Afc comprend un compresseur à haute pression pour la séparation des poussières et des copeaux adhérents de toute sorte.

Le dépoussiéreur ID 50/40 Afc permet une aspiration sécurisée sur les machines d'usinage. Grâce à un compresseur à haute pression, il est adapté à la séparation des poussières et des copeaux problématiques (par ex. adhérents) de toute sorte. L'appareil est disponible avec différentes classes de puissance et de filtre. La gamme va jusqu'à la classe de filtre « H » pour la séparation des poussières cancérigènes. Une armoire de commande avec un système de décolmatage du filtre à fonctionnement automatique garantit une longue durée de vie du filtre. Disponible en option : un interrupteur à pression différentielle pour la surveillance du filtre ainsi qu'un capteur de distance à ultrasons pour la surveillance du niveau de remplissage.

Caractéristiques et avantages
Système d'extraction de poussière ID 50/40 Afc: Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Système d'extraction de poussière ID 50/40 Afc: Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système d'extraction de poussière ID 50/40 Afc: Système de vidage sans poussière pour les substances nocives
Système de vidage sans poussière pour les substances nocives
Vidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 138 / 495
Dépression (mbar/kPa) 140 / 14
Volume de la cuve (l) 50
Puissance nominale à l'entrée (kW) 4
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 3,2
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 70
Classe de poussière filtre principal M
Poids sans accessoires (kg) 200
Poids emballage inclus (kg) 200,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 915 x 777 x 1824
Système d'extraction de poussière ID 50/40 Afc
Système d'extraction de poussière ID 50/40 Afc
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