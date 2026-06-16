Système d'extraction de poussière ID 50/40 Afc
Le dépoussiéreur mobile ID 50/40 Afc comprend un compresseur à haute pression pour la séparation des poussières et des copeaux adhérents de toute sorte.
Le dépoussiéreur ID 50/40 Afc permet une aspiration sécurisée sur les machines d'usinage. Grâce à un compresseur à haute pression, il est adapté à la séparation des poussières et des copeaux problématiques (par ex. adhérents) de toute sorte. L'appareil est disponible avec différentes classes de puissance et de filtre. La gamme va jusqu'à la classe de filtre « H » pour la séparation des poussières cancérigènes. Une armoire de commande avec un système de décolmatage du filtre à fonctionnement automatique garantit une longue durée de vie du filtre. Disponible en option : un interrupteur à pression différentielle pour la surveillance du filtre ainsi qu'un capteur de distance à ultrasons pour la surveillance du niveau de remplissage.
Caractéristiques et avantages
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevéeTechnologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motriceChâssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système de vidage sans poussière pour les substances nocivesVidage dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Dépression (mbar/kPa)
|140 / 14
|Volume de la cuve (l)
|50
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|3,2
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|200
|Poids emballage inclus (kg)
|200,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|915 x 777 x 1824