Le dépoussiéreur ID 50/40 Afc permet une aspiration sécurisée sur les machines d'usinage. Grâce à un compresseur à haute pression, il est adapté à la séparation des poussières et des copeaux problématiques (par ex. adhérents) de toute sorte. L'appareil est disponible avec différentes classes de puissance et de filtre. La gamme va jusqu'à la classe de filtre « H » pour la séparation des poussières cancérigènes. Une armoire de commande avec un système de décolmatage du filtre à fonctionnement automatique garantit une longue durée de vie du filtre. Disponible en option : un interrupteur à pression différentielle pour la surveillance du filtre ainsi qu'un capteur de distance à ultrasons pour la surveillance du niveau de remplissage.