Met de ID 50/40 Afc stofafzuiger kunt u veilig stof verwijderen in bewerkingscentra. Dankzij de hogedruk compressor, is hij geschikt voor het scheiden van alle soorten problematisch stof (bv. kleverig) en spaanders. De machine is beschikbaar in verschillende prestatie- en filterklasses. Het aanbod gaat tot filterklasse "H" voor het scheiden van kankerverwekkende stoffen. Een schakelkast met automatische filterschudder garandeert een lange levensduur van het filter. Optioneel: een differentieelschakelaar voor de filterbewaking en een ultrasone afstandssensor voor de bewaking van het vulniveau.