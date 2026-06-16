Industriële stofafzuiger ID 50/40 Afc
De ID 50/40 Afc mobiele stofafzuiger is uitgerust met een hogedruk-compressor voor het scheiden van alle soorten kleverig vuil en spaanders.
Met de ID 50/40 Afc stofafzuiger kunt u veilig stof verwijderen in bewerkingscentra. Dankzij de hogedruk compressor, is hij geschikt voor het scheiden van alle soorten problematisch stof (bv. kleverig) en spaanders. De machine is beschikbaar in verschillende prestatie- en filterklasses. Het aanbod gaat tot filterklasse "H" voor het scheiden van kankerverwekkende stoffen. Een schakelkast met automatische filterschudder garandeert een lange levensduur van het filter. Optioneel: een differentieelschakelaar voor de filterbewaking en een ultrasone afstandssensor voor de bewaking van het vulniveau.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialenLeegmaken zonder grote stofontwikkeling dankzij het sluitmechanisme en de drukcompensatieslang. Eenvoudig en veilig verwijderen van het afval dankzij de PE zak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 495
|Vacuüm (mbar/kPa)
|140 / 14
|Tankinhoud (l)
|50
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|3,2
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|200
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|200,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|915 x 777 x 1824