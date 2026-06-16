Industriële stofafzuiger ID 50/40 Afc

De ID 50/40 Afc mobiele stofafzuiger is uitgerust met een hogedruk-compressor voor het scheiden van alle soorten kleverig vuil en spaanders.

Met de ID 50/40 Afc stofafzuiger kunt u veilig stof verwijderen in bewerkingscentra. Dankzij de hogedruk compressor, is hij geschikt voor het scheiden van alle soorten problematisch stof (bv. kleverig) en spaanders. De machine is beschikbaar in verschillende prestatie- en filterklasses. Het aanbod gaat tot filterklasse "H" voor het scheiden van kankerverwekkende stoffen. Een schakelkast met automatische filterschudder garandeert een lange levensduur van het filter. Optioneel: een differentieelschakelaar voor de filterbewaking en een ultrasone afstandssensor voor de bewaking van het vulniveau.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofafzuiger ID 50/40 Afc: Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Industriële stofafzuiger ID 50/40 Afc: Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Industriële stofafzuiger ID 50/40 Afc: Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
Leegmaken zonder grote stofontwikkeling dankzij het sluitmechanisme en de drukcompensatieslang. Eenvoudig en veilig verwijderen van het afval dankzij de PE zak.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 138 / 495
Vacuüm (mbar/kPa) 140 / 14
Tankinhoud (l) 50
Nominaal ingangsvermogen (kW) 4
Vacuuming type Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 3,2
Nominale breedte aansluiting ID 70
Geluidsniveau (dB(A)) 70
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder toebehoren (kg) 200
Gewicht (incl. doos) (kg) 200,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 915 x 777 x 1824
Industriële stofafzuiger ID 50/40 Afc
Industriële stofafzuiger ID 50/40 Afc
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