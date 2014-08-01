Vehicle Wash and Wax KD-260 (5 gallon)

Le KD-260 Heavy-Duty Vehicle Cleaner est un nettoyant pour véhicules concentré qui produit une mousse riche qui reste en place plus longtemps et facilite le nettoyage de tout type de surface de véhicule. Formule très efficace pour enlever les dépôts et la saleté. Suffisamment sécuritaire pour être utilisée sur l’aluminium poli. L’additif de cire produit une finition brillante pour votre véhicule. Il aide également à empêcher la saleté d’adhérer à la surface et réduit les taches d’eau.