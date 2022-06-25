Nass-/Trockensauger WD 5 S V-25/6/22
Performance auf ganzer Linie: Der WD 5 S V-25/6/22 ist mit seinem 25-l-Edelstahlbehälter, 6 m Kabel und 2,2 m Saugschlauch extrem saugstark und energieeffizient.
Bei dem Nass-/Trockensauger WD 5 S V-25/6/22 sind Gerät, Saugschlauch und umschaltbare Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt. Damit erzielt der Nass-/Trockensauger bei 1200 Watt Nennleistungsaufnahme beste Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 6 Meter Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch mit abnehmbarem, elektrostatisch geschütztem Handgriff, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Der Flachfaltenfilter eignet sich für nonstop Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Dank patentierter Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter sekundenschnell ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine direkte Anbringung des Zubehörs am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend und sicher verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden.
Merkmale und Vorteile
Herausragende FilterreinigungStarke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.
Patentierte FilterentnahmetechnikSekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Schlauchaufbewahrung am GerätekopfPlatzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
- Schnelle Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Saugleistung (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Luftmenge (l/s)
|max. 70
|Behältergröße (l)
|25
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|6
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Anzahl Vliesfilterbeutel: 1 Stück
Ausstattung
- Flachfaltenfilter: Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 3-lagig
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 5 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Werkstatt
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
Zubehör
WD 5 S V-25/6/22 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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