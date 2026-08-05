Dampfsauger SGV 8/5 Classic
Der SGV 8/5 Classic* ermöglicht Dampfreinigen und Nasssaugen und besticht durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie hervorragende Reinigungsleistung, Robustheit und Langlebigkeit.
Der anwenderfreundliche Dampfsauger SGV 8/5 Classic bietet ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine sehr hohe Reinigungsleistung. Die Reinigung erfolgt umweltschonend ohne Chemie und mit hohem Dampfdruck (8 bar), einer Heißwassertemperatur von circa 70 °C und mit 3-stufiger Dampfmengenregulierung. Das Gerät beeindruckt durch die äußerst einfache und komfortable Bedienung über den EASY-Operation-Drehschalter, mit dem die 3 Dampf-/Saugbetriebsarten gesteuert werden können. Dampfmenge, Spülbetrieb sowie Saugfunktion lassen sich über die ergonomische Dampf-/Saugpistole im laufenden Betrieb schnell, direkt und flexibel steuern. Der Anwender wird über eine LED-Farbanzeige fortlaufend über den Betriebszustand oder eventuelle Störungen informiert. Damit das umfassende Zubehör jederzeit griffbereit ist, wird es schmutzgeschützt direkt am Gerät verstaut.
Merkmale und Vorteile
Nachhaltige und hervorragende ReinigungsperformanceBesonders hoher Dampfdruck (8 bar), Heißwassertemperatur ca. 70 °C sowie hervorragende Saugleistung. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen einfach, schnell, effizient und ohne Chemie. Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
EASY-Operation-Drehschalter mit 3 BetriebsartenBesonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. Ein-/Ausschalter sowie Dampfreinigen/Nasssaugen. Kaltwasser spülen: stark verschmutzte Flächen mit Kaltwasser vorab anlösen.
Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/SaugpistoleBesonders anwenderfreundlicher Dreh- und Druckschalter zur Steuerung unterschiedlicher Funktionen. 3-stufige Dampfmengenregulierung, Kalt- und Heißwasserbetrieb und gleichzeitiges Saugen möglich. Zeitsparend: Bedienung im laufenden Betrieb. Reinigungsvorgang muss nicht unterbrochen werden.
Anzeige Betriebszustand via LED-Anzeige
- Kontrolllampe für „Betriebsbereitschaft“ und „Heizung ein“ für Heißwasserausbringung.
- Kontrolllampe für „Frischwasserbehälter leer“ oder „Schmutzwasserbehälter voll“.
- Kontrolllampe für „Service“ oder „Störung“.
Dreistufige Dampfmengenregulierung
- Leichter Dampf (Stufe I) für geringe Verschmutzung.
- Mittlerer Dampf (Stufe II) für durchschnittliche Verschmutzung.
- Starker Dampf (Stufe III) für hartnäckige Verschmutzung.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Zubehöre wie Düsen oder Rundbürsten sind jederzeit griffbereit.
- Während des Gerätetransports sind alle Zubehöre sauber und verliersicher aufbewahrt.
- Das Netzkabel ist auf der Geräterückseite transportsicher verstaut.
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
- 300-mm-Bodendüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz.
- 150-mm-Handdüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz.
- Fugendüse, Punktstrahldüse und 3 verschiedene Rundbürsten.
Ergonomischer und leichter Transport
- Gerät zum Verladen an der Griffmulde und am Schubbügel fassen.
- Zum Transport über längere Strecken Gerät am Schubbügel hinter sich herziehen.
- Große Transportrollen ermöglichen leichten Transport auch über Treppen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Dampfdruck (bar)
|max. 8
|Heizleistung (W)
|3000
|Aufheizzeit (min)
|7
|Kesseltemperatur (°C)
|max. 173
|Heißwassertemperatur (°C)
|70 - 173
|Frischwassertank (l)
|5.6
|Dampfkessel (l)
|3.4
|Schmutzwassertank (l)
|5
|Tankmaterial
|Kunststoff
|Gehäusematerial
|Edelstahl
|Kabellänge (m)
|7.5
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 50
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|39
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|50.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Ein-/Ausschalter, Kaltwasser-/Saugbetrieb, Dampf-/Heißwasser/Kaltwasser-/Saugbetrieb.
Lieferumfang
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Dampfsaugrohre: 2 Stück, 505 mm
- Bodendüse: 300 mm
- Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole: 4 m
- Gummileiste Handdüse: 150 mm
- Gummileiste Bodendüse: 300 mm
- Bürstenstreifen Handdüse: 150 mm
- Bürstenstreifen Bodendüse: 300 mm
- Handdüse: 150 mm
- Punktstrahldüse/Adapter für Fugendüse: 185 mm
- Verlängerung für Punktstrahldüse: 140 mm
- Rundbürste klein, Edelstahl: 1 Stück
- Rundbürste klein, Messing: 1 Stück
- Rundbürste klein, Pekalon (schwarz): 1 Stück
- Schubbügel
- Zubehöraufbewahrung (entnehmbar)
Ausstattung
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Gehäuse: Edelstahl
- Integrierte Netzkabelaufnahme
- LED-Anzeige
- EASY-Operation-Drehschalter: Mit 3 Betriebsarten
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (dreistufig)
- Sicherheitsverriegelung an Dampfpistole
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartnäckiger Schmutz, Flecken und Fett
- Wandfliesen, Keramikböden und andere Hartflächen
- Armaturen, Arbeitsflächen und Edelstahloberflächen
- Fensterscheiben, Glastüren, Glasflächen und Spiegel
- Stoffe und Polstermöbel
- Innenreinigung von Fahrzeugen
Zubehör
SGV 8/5 Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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