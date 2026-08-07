Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Go!Further
Der NT 22/1 Ap L Go!Further ist eine limitierte schwarze Nass-/Trockensauger Edition mit 50 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusiver Zubehörausstattung: 10 Vliesfiltertüten.
Der limitiert verfügbare schwarze Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Go!Further aus 50 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, 10 Vliesfiltertüten, ausgestattet. Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht. Damit eignet er sich ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben in unterschiedlichen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten lassen sich dank halbautomatischer Filterabreinigung in Kombination mit dem feuchtigkeitsunempfindlichen PES-Patronenfilter mühelos aufnehmen. Da der Saugschlauchanschluss direkt im Gerätekopf integriert ist, wird das Behältervolumen optimal genutzt. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.
Merkmale und Vorteile
Geringes Gewicht und kompakte MaßeDas Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Halbautomatische Filterabreinigung ApOptimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Führt zu Zeitersparnis und längerer Filterlebensdauer.
NachhaltigkeitsmerkmaleDesign mit 50 % recyceltem Kunststoff¹⁾. FSC-zertifizierte Verpackung. Halbautomatische Filterabreinigung Ap für längere Filterlebensdauer.
Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich.
- Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig.
- Auswaschbarer PES-Patronenfilter.
Saugschlauchanschluss im Gerätekopf
- Ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens.
- Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Behälterinhalt (l)
|22
|Behältermaterial
|Kunststoff mit Rezyklatanteil
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1300
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|71
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 505 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Anzahl Filtertüten: 10 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
Ausstattung
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Anwendungsgebiete
- Ideales Gerät für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 22/1 Ap L Go!Further Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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