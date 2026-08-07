Nass-/Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc
Leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Der NT 75/2 Ap Me Tc ist ein leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der robuste 75-l-Edelstahlbehälter ist ideal für große Schmutzmengen und lässt sich dank Kippfahrgestell einfach entleeren. Der Sauger hat ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Die effektive halbautomatische Filterabreinigung ApClean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Zudem bietet der NT 75/2 Ap Me Tc eine elektronische Füllstandskontrolle. Damit ist gewährleistet, dass beim Nasssaugen die maximal zulässige Füllmenge nicht überschritten wird. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Mit Hilfe des praktischen Clip-Systems kann Zubehör einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einer Schlauchaufbewahrung, einer Zubehörhalterung sowie einer großen Ablagefläche versehen (z. B. für Werkzeuge). Zwei große Bockräder und zwei Lenkrollen verleihen dem NT 75/2 Ap Me Tc die erforderliche Mobilität.
Merkmale und Vorteile
Integrierte AblageflächeDurch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.
Integrierter AblassschlauchDurch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.
Halbautomatische Filterabreinigung ApDie halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.
Schlauch- und Krümmerfixierung
- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 70
|Vakuum (mbar/kPa)
|242 / 24.2
|Behälterinhalt (l)
|75
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2300
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|26
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|32.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|700 x 505 x 995
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Papier
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Flachfaltenfilter: Zellulosefasermaterial
- Kippfahrgestell
- Schubbügel
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 75/2 Ap Me Tc Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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