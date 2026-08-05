Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition
2-motoriger Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic mit Patronenfilter und 50-Liter-Behälter. Für Nass- und Grobschmutz aller Art. Saugkraft, Handling und Qualität auf Top-Niveau!
Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub lassen sich mit dem saugstarken 2-motorigen Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic im Handumdrehen beseitigen. Das Gerät verfügt über einen 50-Liter-Behälter und steht für ausgezeichnetes Handling und solide Qualität. Dank serienmäßigem Schubbügel und extra stabilem Fahrwerk mit Metalllenkrollen wird in Sachen Mobilität ein Höchstmaß an Komfort erreicht. Das Gerät arbeitet mit Patronenfilter und besticht zudem durch sein Easy-Service-Konzept. Ausgelegt ist der NT 50/2 Me Classic für mittelgroße Schmutzmengen.
Merkmale und Vorteile
Robust und komfortabel transportierbarBeste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen. Der serienmäßige Schubbügel gewährleistet einen komfortablen Transport.
Exzellente Saugleistung2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung. Die starke Saugleistung garantiert exzellente Reinigungsergebnisse und höchste Effizienz.
Saugen ohne FiltertüteDie 2-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet. Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 53
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Behälterinhalt (l)
|50
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2300
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|76
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|17.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|23.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: Papier
- Edelstahlbehälter
- Schubbügel
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub auf sämtlichen Hartflächen sowie zur Autoinnenreinigung.
Zubehör
NT 50/2 Me Classic Edition Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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