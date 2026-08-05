Akkusauger T 10/1 Bp Adv
Der robuste Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv ist nachhaltig zu 45 % aus Rezyklat¹⁾ gefertigt und bietet ausgezeichnete Saugleistung, ergonomisches Design und umfangreiches Zubehör.
Vielseitig einsetzbar, robust und nachhaltig: Unser Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv besteht zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾ und wird somit ressourcenschonend hergestellt. Er überzeugt durch hervorragende Saugleistung, umfassendes Zubehör und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Langlebigkeit und Robustheit zeigt sich auch beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und bei den großen Laufrädern. Die mit 36 Volt sehr leistungsstarken Kärcher Battery Power+-Akkus garantieren erstklassige Reinigungsergebnisse. Da die Arbeitsgeräusche des T 10/1 Bp Adv trotz der hohen Saugleistung bei nur 57 dB(A) liegen, kann er jederzeit in lärmempfindlichen Bereichen wie Hotels oder Krankenhäusern eingesetzt werden. Der kompakte Sauger ist kippsicher und wendig und kann mithilfe des klappbaren Tragegriffs ergonomisch transportiert werden. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit am T 10/1 Bp Adv verstaut werden. Im Lieferumfang ist umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse und Parkettdüse. Akku und Schnellladegerät sind separat zu bestellen.
Merkmale und Vorteile
Nachhaltig und robust: 45 % RezyklatanteilHerstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.
eco!efficiency-ModusNachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs. Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit.
Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches DesignErgonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A)
- Ideal für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen.
- Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
- Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
Geringes Gewicht
- Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
- Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
- Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.
Anwenderfreundliches Bedienkonzept
- 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus.
- Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
- Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
Umfangreiches Zubehör
- Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
- Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies.
- Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
Permanent-Hauptfilterkorb
- Langlebig, robust und nachhaltig.
- Aus verstärktem Vlies gefertigt.
- Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf.
- Zubehör ist platzsparend und stets griffbereit aufbewahrt.
- Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt (l)
|10
|Behältermaterial
|Kunststoff mit Rezyklatanteil
|Schalldruckpegel (dB(A))
|57
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 150 (7,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / max. 66 (7,5 Ah) Power-Modus: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-Modus: / max. 50 (6,0 Ah) Power-Modus: / max. 22 (6,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrom (A)
|6
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 355
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium
- Umschaltbare Bodendüse
- Parkettdüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
- Permanent-Filterkorb: Vlies
Ausstattung
- eco!efficiency-Modus
- Klappbarer ergonomischer Tragegriff
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
- Hartböden
- Teppichböden
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
T 10/1 Bp Adv Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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